Avrupa’nın masalsı şehri: Heidelberg

Almanya’nın 800 yıllık tarihi ile dikkat çeken ve ülkenin en eski üniversitesine de ev sahipliği yapan Heidelberg, turistlerin ilgi odağı oluyor.

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan ve 800 yıllık tarihi ile dikkat çeken Heidelberg, Avrupa’nın masalsı şehri olarak biliniyor. Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Heidelberg, üniversitesi ile de dikkat çekiyor. Tıp ve makine alanında dünyanın ilk sıralarında yer alan Heidelberg Üniversitesi, 1386 yılında kuruldu. Heidelberg kentinin kuruluş tarihi ise 1196.

Şehir, özellikle hafta sonları turistlerin en uğrak mekanı. Yapılarıyla, tarihi ile, eğitim alanındaki geçmişi ile Avrupa’nın masalsı kenti, romantizm şehri Heidelberg dünyanın her ülkesinden turistlere ev sahipliği yapıyor. Şarkı sözlerine konu olan Heidelberg özellikle fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası.

Heidelberg’i gezen Türk turist Mehmet Ali Kaşka, sokakları temiz bulduğunu ifade ederek, “bugün burada tarihi görüyoruz. Kaleyi gördük. Düzeni gördük. Yapılar bozulmamış, düzen içerisinde. Yıllar öncesinde bu düzeni oturabilmek başarı. Birisi oturup çizmiş, bunun üzerine hiç kimse kuralı bozmadan bunu uygulamış” ifadelerini kullandı.

Roma İmparatorluğu’na tanıklık etti

Kenti gezmeye gelen turistleri, kentin girişinde tarihi yapılar karşılıyor. Ardından ise şehrin en yüksek yerine kurulan şato, Roma İmparatorluğu’na da tanıklık etmiş. Tarihi şato girişinde yer alan saat kulesi, 185 bin 500 litrelik dünyanın en büyük ahşap fıçısı ile ecza müzesi, turistlerin en çok ilgisini çeken mekanlar oluyor. Kent sık sık, tiyatro, opera ve klasik müzik etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor.

Filozoflar kenti

Kent, filozoflar şehri olarak da adlandırılıyor. Kenti gezmeye gelen turistler, filozof yolu olarak bilinen yolu kullanıyor. Bir çok ünlü düşünür ve filozofların ilgisini çekmeyi başaran şehrin ortasından ise Neckar Nehri geçiyor. Nehir üzerinde bulunan 200 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğindeki Carl-Theodor Köprüsü, kentin simgeleri arasında yer alıyor. Köprüye ve nehir kenarına gelen gelen çiftler, aşklarının simgesi olarak demirlere kilit asıyor.