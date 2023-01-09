Avrupa’nın en iyi 6 müzesinden biri Samsun’da

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve Avrupa Müze Akademisi’nin (EMA) düzenlediği ‘XX. Luigi Micheletti Award Müze Yarışması’nda Avrupa’nın en iyi 6 müzesinden birisi seçilen Kent Müzesi’ni 2022 yılında 32 bin kişi ziyaret etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında kurulan Samsun Kent Müzesi’nde sergilenen eserlerle ziyaretçilere kentin tarihi, coğrafyası, kültürü, sosyal yaşamı, ekonomisi, turizmi, sanat tarihi, mimarisi, yemek kültürü gibi konularda bilgiler veriliyor. Kentin kronolojik tarihinin yer aldığı müzede Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a gelişiyle başlayan Kurtuluş Savaşı süreci de anlatılıyor. İki bölümden oluşan müze kente gelenlerin ilk ziyaret ettiği noktaların başında geliyor. Ziyaretçi sayısı her geçen yıl artan Samsun Kent Müzesi, 2022 yılında yaklaşık 32 bin kişiyi ağırladı.

“Eserlerin hepsi bağış yoluyla getirildi”

Müze hakkında bilgi veren Samsun Kent Müzesi Birim Sorumlusu, Sanat Tarihçi Nilgün Sarıçoban, “Kent müzesi uzun yıllar süren çalışmanın eseri. Sadece alan araştırması değil, sempozyumlar ve bilim insanları ile yaptığımız görüşmeler sonucunda büyük bir çalışmanın emeği söz konusu. Kent Müzesi şehrimiz için çok önemli. Devlet Demir Yolları’na ait iki binanın kamulaştırılması sonrasında müzeye dönüştürüldü. Hiçbir eser satın alma yoluyla alınmadı. Eserlerin hepsi bağış yoluyla getirildi. Samsun’a gönül vermiş halkımız vatandaşımızın emeğiyle ortaya çıkmış bir eser burası. İki bina birbirine cam bir tünelle bağlı. İlk bina genellikle tarihsel sürecin anlatılırken ikinci binada ise daha çok gelenek ve göreneklerimiz, mutfak kültürümüz eğitim tarihimiz ve ilçelerimizin anlatıldığı bölümlerden oluşmakta” dedi.

“İlk ziyaret edilmesi gereken yer”

Samsun’u hiç bilmeyen bir turist geldiğinde önce kent müzesini ziyaret etmesi gerektiğini ifade eden Sarıçoban, “Kent Müzesi kentimizin bir rehberi. Nerede ne yapılır gezilebilir uzman arkadaşlarımız tarafından bilgi veriliyor. Pandemi sonrasında bu sene ziyaretçi sayımız tabii ki arttı. 2022 yılında yaklaşık 32 bin kişi müzemizi ziyaret etti. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğümüz ‘Müzede Bir Gün’ projesi kapsamında 2021-2022 eğitim öğretim döneminde binlerce öğrencimizi ağırladık. Öğretmenlerimiz müzemizi bir eğitim yuvası olarak tercih ediyor” ifadelerini kullandı.

Ödüllü müze

Samsun Kent Müzesi 2015 yılında Avrupa Müze Akademisi’nin (EMA) düzenlediği ‘XX. Luigi Micheletti Award Müze Yarışması’nda Avrupa’nın en prestijli 6 müzesinden birisi olarak seçildi. Tarihi Kentler Birliği tarafından müzeye 2013 yılında ‘Proje Özel Ödülü’, 2015 yılında ise ‘Müze Özendirme Ödülü’ verildi. Müzede yaklaşık 100’ü envantere kayıtlı olmak üzere binden fazla eser sergileniyor.

2 bin kitap bulunuyor

Ayrıca müzedeki ‘Kent Belleği’ bölümünde kentin hafızası niteliğinde kitaplar yer alıyor. Yaklaşık 2 bin kitabın yer aldığı bölümde ayrıca 100-125 yıllık olan Osmanlıca, Fransızca gibi farklı dillerde eserler de bulunuyor. Bununla birlikte sanal ortamda da ziyaret edilebiliyor. Samsun Kent Müzesi web sitesi üzerinden 360 derecelik panoramik görüntülerle gezilebiliyor.