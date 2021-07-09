Avrupalı gençler Bosna Hersek’te mavi kelebeklerin izinde

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Bosna-Hersek’te 9-16 Temmuz tarihleri arasında İnsan Hakları Eğitim Programı ve Srebrenitsa Soykırımı Anma Etkinlikleri düzenlenecek.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından her yıl yurt dışında üniversite eğitimi gören Türk vatandaşı/mavi kart sahibi öğrenciler ve genç hukukçulara yönelik düzenlenen “İnsan Hakları Eğitim Programı”, bu yıl Srebrenitsa Soykırımı’nın yıl dönümünde Bosna-Hersek’te gerçekleştirilecek. Bunun yanında Türkiye Bursları kapsamında eğitim alan uluslararası öğrencilerin Soykırım Akademisi’nde yer alması sağlanacak. Programlar 9-16 Temmuz tarihleri arasında Bosna-Hersek’te gerçekleştirilecek.

Bu yıl Saraybosna’da gerçekleştirilecek olan ve özel anlam taşıyan İnsan Hakları Eğitim Programı’na Avrupa’nın 7 farklı ülkesinde hukuk ve uluslararası ilişkiler başta olmak üzere sosyal bilimler alanlarında yüksek lisans, doktora çalışmaları yürüten 28 genç katılacak. Programda insan hakları, İslam karşıtlığı, soykırım, soykırımın inkârı, nefret suçları ve raporlama, savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar ve insan haklarının korumasına yönelik uluslararası koruma mekanizmaları gibi konularda eğitimler verilecek. YTB tarafından yürütülen Türkiye Bursları Programı kapsamında yine aynı alan ve düzeylerde eğitim almakta olan 7 uluslararası öğrenci de Srebrenitsa Anma Merkezi tarafından düzenlenecek olan Soykırım Akademisi’nde yer alacak. Programlar kapsamında katılımcılara sertifika takdim edilecek.

Gençler "Barış Yürüyüşü"ne katılacak

Saraybosna’ya gelecek olan genç katılımcılar, programın ilk gününde Srebrenitsa’daki soykırımdan kaçarak güvenli bölgelere ulaşmaya çalışırken Sırplarca katledilen silahsız masum sivillerin yürüdükleri Srebrenitsa-Nezuk yolunun temsili olarak tersten yüründüğü Barış Yürüyüşü’nün (Marş Mira) son bölümüne iştirak ederek, Srebrenitsa Soykırımı Anıt Mezarlığı’nın bulunduğu Potoari köyüne doğru 25 kilometre yürüyecek. Gençler ikinci gün ise toplu mezarlardan çıkarılarak kimlik tespitleri yapılan şehitlerin Srebrenitsa-Potoari Anıt Mezarlığı’na defin merasimine katılacak.

Saraybosna’daki İnsan Hakları Eğitim Programı’nın 12 Temmuz Pazartesi günü yapılacak olan açılış resepsiyonuna Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin başta olmak üzere ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri ile yerel davetliler katılım sağlayacak. Açılış resepsiyonunda YTB ile Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) arasında iş birliği protokolü de imzalanacak. Kültürel gezilerin de yer aldığı program çerçevesinde Türk diasporasındaki gençlerin ve uluslararası öğrencilerin programda ele alınan konularda farkındalık ve bilinç kazanarak, hassasiyetlerini yaşadıkları ülkelerde de devam ettirmeleri amaçlanıyor.