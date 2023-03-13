Avrupa Birliği’nde, Antakya künefesi tescillendi

Avrupa Birliği, Antakya künefesini tescilli coğrafi işaret olarak kabul etti.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odasının, Avrupa Birliği (AB) nezdinde yaptığı başvuru üzerine "Antakya künefesi" tescilli coğrafi işaret olarak koruma altına alındı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "13 Mart 2023 tarihli ve L 074 sayılı AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan bu tescil ile Antakya künefesi her türlü kötüye kullanım, taklit ve çağrıştırmaya karşı AB’de de koruma altına alınmıştır. Antakya künefesi adı ve logusu, üreticiler tarafından tescil belgesinde ve ürün şartnamesinde yer alan yöresel üretim tekniklerine uyulması ve tüm ilçeleriyle birlikte Hatay ili sınırları içinde üretilmesi şartıyla kullanılabilecektir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Bir gastronomi şehri olan Hatay’a ait Antakya künefesinin AB tarafından da tescil edilmesi, ürünün tanınırlığını ve rekabet gücünü artırmakta; iç talep ve ihracat potansiyelini güçlendirmekte ve üretildiği bölgenin ekonomi ve istihdamına katkıda bulunmaktadır" denildi.

AB’nin yasal koruma sağlaması anlamına gelen ve yerel ürünleri tescil ettiği sisteme dahil olan ürünler arasına Hatay künefesi de alınmış oldu.