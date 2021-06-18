Avcılık Bayramı Yenişehir’de yapılacak

Geçtiğimiz yıl ilki Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yapılan Avcılık Bayramın ikincisi temmuz ayında yapılacak. Düzenlenecek Avcılar Bayramına Türkiye’nin birçok yerinden avcının katılması bekleniyor.

Yenişehir Avcılık Atıcılık Olta Balıkçılığı ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Oktay Öztürk, "Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Avcılık Bayramına Türkiye’nin birçok yerinden katılan olmuştu. Bu güzel organizasyonun yapımında büyük emekleri olan Kaymakamımız Suat Seyitoğlu’nu ziyaret ederek kendilerine avcı arkadaşlarımız adına teşekkür ettik. Kulübümüzün sembolü olan avcı şapkası ile avcı çakısı hediye ettik. Önümüzdeki temmuz ayının ilk haftası ayın 4’ünde ikinci Avcılık Bayramını gerçekleştireceğiz. Türkiye’deki avcı arkadaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.