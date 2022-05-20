Avcılar’da Denizcilik Müzesi Açıldı

Avcılar’da 300’ün üzerinde gemi modelini barındıran denizcilik müzesi açıldı. Avcılar Belediyesi ve Koleksiyoner Ali Civan’ın iş birliği ile oluşturulan Avcılar Belediyesi Ali Civan Denizcilik Müzesi ve Sergi Salonu ziyaretçilerini bekliyor.

Avcılar Belediyesi şehre bir müze daha kazandırdı. Koleksiyoner Ali Civan’ın dünyanın dört bir yanından topladığı gemi maketleri Avcılar Belediyesi iş birliliği ile artık Avcılar’da

Tüm tekne ve gemilerden birer tane olmak üzere toplamda 300’ün üzerinde modeli barındırma özelliği ile dünyadaki tek gemicilik müzesi olan Avcılar Belediyesi Ali Civan Denizcilik Müzesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda açıldı. Denizcilikle ilgili bir çok eserin ve dünyadaki gemi modellerinin bulunduğu müze Ambarlı Atatürk Evi’nde ziyaretçilerini bekliyor.

Açılışta koleksiyonun toplanma hikayesini anlatan Ali Civan yaptığı konuşmada; "Gemi koleksiyonumuzun bir müzede sergileniyor olmasından dolayı çok heyecanlı ve mutluyum. Bize bu fırsatı verdiği için Avcılar Belediye Başkanımız Turan Hançerli’ye ve bu müzede emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

“Dünyadaki tek gemicilik müzesi”

19 Mayıs gibi anlamlı bir günde açılışı gerçekleştirdiklerini belirten Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Tüm tekne ve gemilerden birer tane olmak üzere toplamda 300’ün üzerinde modeli barındırma özelliği ile dünyadaki tek gemicilik müzesi. Dünyada bu kadar kapsamlısı yok. Avcılar Belediyesi Ali Civan Denizcilik Müzesi ve Sergi Salonu’nu bu anlamlı günde Avcılarımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli koleksiyon parçalarını müzemize kazandıran sevgili Ali Civan ve ailesine kentimiz adına çok teşekkür ediyorum. Dünyadaki farklı türde gemi modellerini görebileceğimiz müzemize tüm komşularımızı bekliyoruz” dedi.