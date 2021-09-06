ATO Başkanı Baran, Sakarya Zaferi’nin 100. yılı için düzenlenen yürüyüşe katıldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Milli Mücadele’nin kaderini değiştirerek, Sakarya Zaferi’nin 100’üncü yılı dolayısıyla düzenlenen "Diriliş Yolu Yürüyüşü: Bu Yolun Sonu İstiklal" etkinliğine katıldı.

Ankara’nın Polatlı ilçesinin Sakarya Köyü’nden başlayan yürüyüşte, Halide Edip Adıvar ve Milli Mücadele Kadın Kahramanlar Müzesi önünden harekete başlayan kortej, Sakarya 12. Grup Şehitliği’ne doğru yol aldı. Baran, ellerinde meşalelerle yürüyüşe katılan binlerce Ankaralı ile birlikte Polatlı’da Sakarya 12. Grup Şehitliği’ne yürüdü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi’nin (AKK) düzenlendiği etkinliğe Ankara Vali Yardımcısı Ediz Sürücü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, AKK Başkanı aynı zamanda ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Uysallı ve Nuh Acar katıldı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran etkinliğin açılışında yaptığı konuşmasında, binlerce Başkentliyi yürüyüşte görmekten büyük gurur duyduğunu dile getirdi.

Baran, Ankara sınırları içinde gerçekleşen ve dünya tarihindeki en kanlı savaşlardan biri olarak Dünya Harp tarihine geçen Sakarya Meydan Muharebesi’nde, 5 bin 700 şehit verildiğini ve 18 bini aşkın da yaralının olduğunu belirterek “Ecdadımız bir an bile gözünü kırpmadı. Dünyada hiçbir milletin ecdadı bu büyüklüğü gösteremez, göstermedi de bugüne kadar. İstiklal ve istikbal bizim en kıymetli düsturumuzdur. Bugün buradaki 100. yıl kutlamasını tarih yazacaktır” dedi.

Ayrıca, yürüyüşe, ABB Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı, Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) Genel Koordinatörü Kadim Koç ile çok sayıda ATO Meclis ve Komite Üyesi katıldı.