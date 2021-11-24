ATO Başkanı Baran: “Hacı Bayram-ı Veli’nin öğretilerini aktarmak hepimizin borcudur”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Hacı Bayram-ı Veli’nin öğretilerinin günümüzde hala geçerliliğini koruduğunu ve ticaretten eğitime pek çok alanda yol gösterici olduğunu belirterek “Hacı Bayram-ı Veli’nin öğretilerini aktarmak hepimizin borcudur” dedi.

ATO Başkanı Baran, Ankara Kent Konseyi (AKK) Hacı Bayram-ı Veli Kültürel Etkileşim Çalışma Grubu’nun Hacı Bayram-ı Veli’yi anmak ve kültürel mirasının zenginliğini deneyimlemek amacıyla düzenlediği “Hacı Bayram-ı Veli Kültürü Sergisi”nin açılışına katıldı.

AKK Binası Sergi Salonu’nda gerçekleşen serginin açılışında konuşan ATO Başkanı Baran, kültürel miras ve zenginliklerin korunması ve geleceğe aktarılması amacıyla düzenlenen faaliyetlerin artırılması gerektiğini belirterek Ankara Ticaret Odası olarak bu alandaki çalışmalara destek vermeye her zaman açık olduklarını söyledi. Baran, “Tasavvuf ilminin önderlerinden, şehrimizin ve Anadolu’nun manevi mimarı Hacı Bayram-ı Veli’nin sözlerini, günümüzde de yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak hepimizin borcudur. Hacı Bayram-ı Veli’nin kadim kültüründe yer alan sevgi, ahlak, hoşgörü ve vatan sevgisi gibi kavramların manevi gücüyle temeli atılan Başkentimizde, bugünün dünyasından geçmişe baktığımızda onu çok daha iyi anlıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele keserek serginin açılışını yapan Baran, heykeller, tablolar ve çizimler hakkında bilgi aldı. Baran’a sergide ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Hacı Bayram-ı Veli Kültürel Etkileşim Çalışma Grubu Sözcüsü Pınar Öztürk, ATO 13 No’lu Reklam ve Görsel İletişim Faaliyetleri Meslek Komitesi Üyesi Burhan Varol, 59 No’lu Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi Üyesi Turan Öztürk, 61 No’lu Özel Eğitim Hizmetleri Meslek Komitesi Üyesi Abidin Memili eşlik etti.