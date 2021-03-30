ATO Başkanı Baran ArtAnkara Fuarı’nın açılışına katıldı

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, pandemi nedeniyle tüm sosyal faaliyetlere ara verildiğini hatırlatarak, “Sanatın en az ekonomi kadar önemli olduğunu, hem şehrin hem de ülkenin ekonomisine katkı sağladığını bilerek çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası Kongre ve Etkinlik Merkezi’nde gerçekleşen ArtAnkara 7. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nın açılışına katılarak açıklamalarda bulundu. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözünü hatırlatan Baran, koronavirüs salgının olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinde sanatın rolünün büyük olduğunu aktardı.

Ankara ekonomisinde savunma sanayi, sağlık, medikal ve eğitimin çok önemli yer kapladığını belirten Baran, “Tüm bu sektörlerin yanı sıra, Ankara’nın kültür ve sanatın da başkenti olması için önemli bir gayretin içerisindeyiz. Bu şehre kültürün de sanatın da katkısını biliyoruz” dedi.

ATO olarak ArtAnkara Fuarı’nı desteklediklerini ve fuarda ikram edilen ürünlerin tamamını coğrafi işaret (Cİ) tescilli ürünlerden seçtiklerine vurgu yapan Baran, Ankara Ticaret Odası olarak coğrafi işaret konusuna çok önem verdiklerini belirtti. Geçtiğimiz haftalarda “Çamlıdere Höşmerim Tatlısı”na da coğrafi işaret tescili aldıklarını belirten Baran, Ankara Ticaret Odası olarak “Ankara Tiftiği”, “Ankara Balı” ve “Andezit (Ankara) Taşı” ile ilgili olarak da sürecin devam ettiğine dikkati çekti.

Ankara’nın coğrafi işaretler konusunda gelişimini desteklediklerini kaydeden Baran, “Biz Coğrafi İşaret Tescili almış ürünleri de sanat eserine benzetiyoruz. Onları alıyor, belirli bir standartta üretimini sağlıyor, ihracatını ve satışını bu yolla yapıyoruz. Böylece onlara katma değer katarak hem üretenlere hem bu şehre ve ülkenin ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ben bu yönüyle coğrafi işaretli ürünleri bir sanat eserinden farksız görüyorum” ifadelerini kullandı.

Fuarda ayrıca, ATİS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, ArtAnkara Seçici Kurul Başkanı Prof. Dr. Hasan Pekmezci, UNESCO IAA Uluslararası Sanatçılar Derneği Başkanı ve Ressam Bedri Baykam, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da açıklamalarda bulundu. Açıklamaların ardından gerçekleşen ödül töreninde Ankara Resim ve Heykel Müzesi’ne Kurum Onur Ödülü, Murat Balkan’a Sanata Katkı Onur Ödülü ve Sanatçı Onur Ödülü ise Mehmet Güleryüz’e takdim edildi. Mehmet Güleryüz’ü temsilen ödülü alan Prof. Dr. Kıymet Giray’a ödülü ATO Başkanı Gürsel Baran tarafından verildi. Fuarda sergilenen yerli ve yabancı sanat eserlerini inceleyen Baran, Orkestra Akademik Başkent’in dinletisine de katıldı.

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) destek ve organizasyonuyla, fuar açılışında ikram edilen ürünlerin tamamını coğrafi işaretli ürünler oluşturdu. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mutfak Sanatları Öğrencileri tarafından hazırlanan “Ankara Döneri”, “Tandır Böreği”, “Yazma Böreği” gibi coğrafi işaretli ürünler, açılışta ikram olarak yer aldı.

Ayrıca Fuarın açılışına, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ile ATO Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ekinci de katıldı.