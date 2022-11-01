Atılım Üniversitesi 25. yaşını Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseri ile kutladı

Atılım Üniversitesi kuruluşunun 25. yıldönümünü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası(CSO) Konseri ile kutladı.

Atılım Üniversitesi kuruluşunun 25. yıldönümü nedeniyle etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen programda CSO sahne aldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programa Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Yalçın Zaim ve heyet üyesi Zerrin Zaim, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Kayyum Heyet Başkanı H. Abdullah Kaya, Başkent Üniversitesi Rektörü Haldun Müderrisoğlu, İYİ Parti Milletvekili Ayhan Altıntaş, CHP Milletvekilleri Uğur Bayraktutan ile Utku Çakırözler katıldı.

CSO Ada Ankara Ana Salonu’nda düzenlenen programda, Atlım Üniversitesi rektörü Mehmet Yıldırım Üçtuğ davetlilere konuşma gerçekleştirdi. Atılım Üniversitesi’nin dünya sıralamasında ilk 1200 üniversitesi içerisinde olduğunu belirten Üçtuğ, “Cumhuriyetimiz 100. Yılına girdiğimiz bugün, üniversitemizin de 25. Kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Ben manevi miras olarak hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel mihver üzerinden akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar. Bundan 89 yıl önce 1933 Cumhuriyet Bayramı konuşmasında böyle söylüyor Mustafa Kemal Atatürk. Onun manevi mirasçısı olabildik. Akıl ve ilmin rehberliğinde üniversite kurarak, üniversitenin bir parçası olarak, ilmi, irfanı, vicdanı hür gençler yetiştirerek cumhuriyeti yükseltmek ve yaşatmak görev ve dürtüsü ile eğitim vererek hep birlikte bu gayeye ulaşmaya çalışmaktan daha gurur verici ne olabilir. Atatürk’ün çizdiği yolda, gösterdiği hedef doğrultusunda onun manevi mirasçısı olabilmek çabasıyla 15 Temmuz 1997 tarihinde kuruluş yasasının TBMM’de kabul edilmesiyle başlayan öykünün 25. seneyi devriyesi. O sene 3 fakültede 259 öğrenciyle başlayan serüven bugün 7 fakülte 4 yüksekokul 3 enstitüde 10 bin 300 öğrenciyle sürüyor. Yükseköğretim kurumuna üniversite denilebilmesi için temel şart olan araştırma ve bilgi üretimi konularında o günlerde konulan hedefler bugün meyvelerini veriyor. Atılım. Matematik ve fiziksel bilimler dünya sıralamasında ilk 600’e geliyor. Ülkemizde yapılan farklı sıralamalarda 80 vakıf üniversitesi içerisinde ilk 10’da kendine yer buluyor. Yükseköğretim kalite kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programında 5 yıllık tam akreditasyon almaya hak kazanan ilk 15 arasında bulunuyor. Tüm bu gelişmeler yalnızca 25 yıllık bir zaman diliminde gerçekleşiyor” dedi.

Konuşmasını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Bir millet sanat ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz” sözü ile bitiren Üçtuğ, “Dünyanın ilk üniversitelerinin kurulduğu coğrafyalarda o günlerden bu güne devletler kuruldu yıkıldı. Yüzlerce binlerce farklı kurumlar oluştu. Yerlerini farklı kurumlara bıraktı ama o üniversitelerin birçoğu bugün hala ayakta. Geçmişten geleceğe ışık tutmaya devam ediyor bir. Toplumun, bir ülkenin bir toprağın en köklü kurumlarıdır üniversite. Devletler değişir, düzen, kurallar, hukuk değişir yönetenler ve yönetilenler değişir ama üniversite değişmez. Çünkü üniversite evrenseldir ayaktadır dimdiktir. Bu açıdan baktığınızda üniversitenin yaşından söz edemezsiniz. Kurulduğu günden ebediyete giden yolda üniversite hem gelenektir hem çağdaşlıktır hem geleceği aydınlatan bir meşaledir. Sonraki nesillerin teminatıdır. Evrensel bilginin ana kaynağıdır. Dolayısıyla yüzyıllar boyu bu sorumluluk anlayışıyla görevini yerine getirecek bir ini için çeyrek asır kısacık bir süredir, emekleme aşamasından ayakları üstünde durma evresinde geçebilmesi için ancak yetecek bir zaman dilimidir. İşte bu nedenle bugün çeyrek asırlık ama gencecik bir üniversitedir Atılım Üniversitesi. 1997 yılında başlayan bu eğitim yolculuğunun bugüne ulaşmasında çok fazla çaba vardır emek vardır. Ben 25. yılını idrak ettiği bugünlerde rektörü olmaktan onur duyduğun Atılım Üniversitesini kuruluş fikrin ortaya konduğu günden bu yana mevcut konumuna getirmek için gayret gösteren herkese teşekkür etmek istiyorum. Atılım ailesinin geçmişteki ve bugünkü tüm fertlerine bu yolculuğun bu denli başarılı olması için yaptıkları katkılardan ötürü şükranlarımı sunuyorum. Ancak tek bir kişiye özellikle vurgu yapmak istiyorum. Sayın Yalçın Zaim’e çok özel bir teşekkür sunmak istiyorum. Kurduğumuz üniversite 100. 200. yılında bile aynı cumhuriyetimiz gibi payidar kalmaya devam edecek. Ülkemizin ve dünyanın sayılı eğitim kurumları arasında hep yer alacaktır. O yıllarda gerçekleştirilecek kutlama törenlerinde siz atılım ailesinin hep arasında olacaksınız ve asla unutulmayacaksınız. Atatürk’ün ilim ve fen kadar toplum hayatında önem verdiği bir diğer hususta hep sanat olmuştur. Bizde onun yılmaz takipçileri olarak, 25.kuruluş yıldönümümüzü bir sanat şöleni ile taçlandırmak istedik” ifadelerini kullandı.

Rektör Üçtuğ’un konuşmasının ardından Atılım Üniversitesi’nin 25. yılına özel film gösterimi izletilirken, program CSO Konseri ile son buldu.