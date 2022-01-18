’Atıktan Sanata’ projesinde Prof. Rahmi Atalay’ın eserleri büyük ilgi gördü

İstanbul Büyük Havalimanı (İGA) tarafından gerçekleştirilen “Atıktan Sanata” projesi kapsamında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Rahmi Atalay tarafından oluşturulan "Kartal-Boğa-Balık" eserleri, 1 milyon 20 bin TL’ye alıcı buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde ülke çapında başlatılan "Sıfır Atık Projesi’nden ilham alınarak başlatılan Artwist “Atıktan Sanata” projesinde son dokunuşlar Emine Erdoğan ve İGA - İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu tarafından yapıldı. Atalay’ın eserleri Artam Antik A.Ş.’nin düzenlediği ve Olgaç Artam tarafından yapılan müzayedede online olarak satışa sunuldu. Eserlerden elde edilen 1 milyon 20 bin TL gelir, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Türkiye Engelliler Spor ve Eğitim Vakfı (TESYEV) ve Engelsiz Eğitim Vakfı’na (ENEV) bağışlandı.

“Yüksek sosyal sorumluluk bilincine sahip anlamlı proje”

Anadolu Üniversitesi’nin ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nin önemli ve duyarlı bir organizasyonda temsil edilmesinin gurur verici olduğunu ifade eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, konuya ilişkin görüşlerini şu sözlerle ifade etti:

“Güzel Sanatlar Fakültemiz Dekanı Rahmi Atalay’ın bu projede yer alması bizi gururlandırdı. Hem yaşanılabilir bir dünya idealine hem de çocuklarımıza katkı sağlayan yüksek sosyal sorumluluk bilincine sahip bu anlamlı projede Üniversitemiz adına eserler veren değerli hocamıza ve projeye emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

“Atıklar aslında anlamını işlevini, kimliğini yitirmiş nesnelerin oluşturduğu bir yığındır”

Prof. Rahmi Atalay heykellerinde, atık ya da geri dönüşüm temasından çok atığa ve geri dönüşüme olan duyarlılığın artırılmasına dikkat çekerek aynı zamanda atık ile ekolojik sorunların ilişkisi bağlamında da bilinçlenmeye yol açan çalışmalar yaptığını belirtti. Prof. Atalay, “Pek çok parçanın bir araya gelmesiyle yapılan heykellere hâkim olan doku kare kod çıkışlıdır. Kare kodlar günümüz üretim ve tüketiminin gizli mesajları olarak olağanlaşmış bir kullanıma sahiptir. Nesnenin kimliğine, ajandasına yönelik bilgileri barındırmaktadır. Malzemenin anlamlandırılmasında kaynaklık yapmaktadır. İliştirildiği ürünle ilgili verilerin tümünü içerebilen optik etiket hemen hemen tüm ürünlerin üzerinde yer almaktadır. Kare kod aynı zamanda atık nesnenin varoluş süreçlerinin tümünde gerçekleşen bir olgudur. Atıklar aslında anlamını işlevini, kimliğini yitirmiş nesnelerin oluşturduğu bir yığındır. Yapmış olduğum heykellerin malzemesi olan atıklara, yeni bir biçim yeni bir kimlik yeni bir anlam ve yeni bir kod vererek hiçbir araçsal işlevi olmayan estetik bir temsiliyet kazandırılmıştır” diye konuştu.