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Atıkları sanat eserine dönüştürüyor

İzmir’in Çeşme ilçesinde yaşayan, üç yıl önce emekli olmasının ardından hobi olarak başladığı atıkları sanat eserine dönüştürme çalışmaları ile dikkat çeken Haldun Ozan, yaptığı eserlerle Alaçatı Ot Festivali’nde de ilgi gördü.

Kültür Sanat 28.03.2022, 16:06
Atıkları sanat eserine dönüştürüyor

İzmir’in Çeşme ilçesinde yaşayan, üç yıl önce emekli olmasının ardından hobi olarak başladığı atıkları sanat eserine dönüştürme çalışmaları ile dikkat çeken Haldun Ozan, yaptığı eserlerle Alaçatı Ot Festivali’nde de ilgi gördü.

Alaçatı Ot Festivalinde; ot, yiyecek, takı, giysi, el işleri stantlarının yanında, sanat eserlerinin de olduğu stantlar, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Çöp olarak atılan çeşitli şişelerle, metal ve benzeri atıkları değerlendirerek birer sanat eserine dönüştüren Haldun Ozan’ın standı da, festivalin en çok ilgi çeken stantlarından biri oldu.

"Her atığın çöp olmadığını, değerlendirilerek sanat eserine dönüşebileceğini göstermeye çalışıyorum"

Üç yıl önce emekli olduğunu ve Çeşme’de yaşadığını söyleyen Ozan, "Bu yaptığım çalışmalara hobi olarak başladım. Daha önceden herhangi bir sanat çalışmam yoktu. Emekli olunca kendimi boşlukta hissettim. Kötü alışkanlıklardan da uzak durmak için böyle bir hobi edindim. Atıkları değerlendirdikçe keyif almaya başladım. Kış ayları boyunca ürettiğim ürünleri, yaz aylarında Çeşme sahilindeki stantlarda satmaya başladım. Bu yıl da Alaçatı Ot Festivalinde stant açtım. Yaptığım eserler çok ilgi gördü. Her atığın çöp olmadığını, değerlendirilebileceğini, hatta sanat eserine dönüşebileceğini göstererek farkındalık da yaratmaya çalışıyorum" diye konuştu.

"Yaptığım eserler, tamamen atık malzemelerden oluşuyor"

Sokakta insanların kenara, çöpe attıkları atıklara sanat değeri kazandırmaya çalıştığını vurgulayan Ozan, "O atıklar, benim için çöp değil. Değerlendirilirse sanat eseri bile olabiliyor. O atıklara, sanat değeri kazandırarak, sanki yeniden can veriyorum. Yaptığım eserler, tamamen atık malzemelerden oluşuyor. Çöp konteynerlerinin kenarındaki boş şişeleri topluyorum ve temizliyorum. Yine çeşitli atıklarla şişeleri buluşturuyorum. Hiç değer vermediğimiz, çöp olarak attığımız o atıklar sanat eserine dönüşerek yeniden hayat buluyor" diye belirtti.

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