Atık metallerden dağ keçisi, kartal, geyik ve sülün heykelleri yapıyor

Samsun’da demirci Mustafa Cömert, atık metallerden dağ keçisi, kartal, geyik ve sülün gibi hayvanların heykellerini yaparak nesli tükenme tehlikesi altındaki canlılara dikkat çekiyor. Cömert’in eserleri yurt içi ve yurt dışından ilgi görüyor.

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 28 yıldır demircilik mesleğiyle uğraşan 42 yaşındaki Mustafa Cömert, atık demirlerden sıra dışı eserler üretiyor. Boyutuna ve ağırlığına göre bazen haftalardır bir eser üzerinde çalışan Cömert’in yaptığı eserler hayranlık uyandırıyor. Sanayide kullanılan araba ve makine parçaları, bilyeler, anahtar, vida, çark, pusula gibi malzemelerden oluşan bir gitarda yapan Mustafa Cömert’in eserleri yurt içi ve yurt dışından insanların ilgisini çekiyor.

"Hayvanlar her zaman bende güzel bir hissiyat uyandırıyor"

Çalışmaları hakkında bilgi veren Mustafa Cömert, "Metal geri dönüşüm sanatı ile bir araya getirdiğim parçalarla hayvanları işledim. Metal heykeller oluşturdum. Genellikle Vezirköprü’ye has Kunduz Ormanları’nı temsil eden geyik, dağ keçi, hindi gibi hayvanlar üzerinde çalışma yaptım. Bazı eserlerde geri dönüşüm yarışmasında ödül aldım. Eserlerim fuar ve sergilerde gösterildi. Yurt içi ve yurt dışından davetler var. Onlara da yavaş yavaş katılacağım. Bu eserleri tamamen tek başıma yapıyorum. Tamamen yoğunlaşma, tasarım olduğu için hiçbir kalıba bağlı kalınmadığı için doğaçlama yapıyorum. Hayvanları içten seviyorum. Hayvanlar her zaman bende güzel bir hissiyat uyandırıyor. Aynılarından yapmak isteyenlere, görenlere, ilgi duyanlara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi.