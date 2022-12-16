Atık camlara dokundu, ortaya çıkan eserler ile sergi açtı

Seramik ve Cam Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Aytepe Serinsu, ’DOKU’NUŞ’ adını verdiği 4. kişisel sanatsal cam sergisini açtı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Aytepe Serinsu topladığı hurda camlara şekil vererek ortaya farklı şekillerde eserler çıkarttı. Hobi olarak başladığı çalışmasına devam ettiğini söyleyen Serinsu yaptığı açıklamada; "Sergimin adı ‘DOKU’NUŞ’, yaptığım bütün çalışmalarda dokuları kullandım. Cam alanında ilk sergim olduğu için bir dokunuş yapmış oldum. Bu nedenle sergime ‘DOKU’NUŞ adını verdim” dedi. Serinsu; ”Alternatif malzemeler her zaman benim için önemli oldu ve en önemlisi de cam oldu. Çünkü camın şeffaflığı ve sert bir malzeme olmasına rağmen ısı ile beraber kendini tamamen bırakması. Camın kolay şekillendirilir hale gelmesi son derece bana gizemli geliyor” dedi. Sergilenen eserlerin 2 buçuk yıllık bir çalışma sonucunda ortaya çıktığını söyleyen Serinsu; ”Sürekli çalışıyorum. Yaptığım çalışmaları bir süre sonra evin deposuna kaldırmaya ve saklamaya başladım. İlerleyen zamanda ise çalışmalarıma bakayım, neler yapmışım dedim. Bir baktım ki beni mutlu eden çalışmalar ortaya çıkmış” dedi.

‘2022 yılı ‘Cam Yılı’ olarak kabul edildi’

Serinsu; Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararıyla 2022 yılının ‘Cam yılı’ olarak kabul edildiğini söyleyerek. "Ben de daha fazla beklemenin anlamsız olduğunu düşünerek 2022 yılının Aralık ayında sergimi açtım“ ifadelerini kullandı. Cam sergisinin en önemli özelliği kullanılan camların, atık malzemelerden oluştuğunu söyleyen Serinsu; “Çalışmalarımı yaptığım atölyede cam fırınımız var, bu cam fırın ile birlikte camları şekillendirmeye başladım. Çok fazla denemeler yaptım. Sonuçta tekniği kavradım ve bu çalışmalar ortaya çıktı. Sonrasında atık camlar yavaş yavaş şekillenerek sanat eserine dönüştü. Cam üzerinde kafes teller kullanarak, dokuları ön plana çıkarmaya çalıştım. Dokular ve kafes tellerinin verdiği kontrat etkiyle beraber çok daha farklı uygulamalar ortaya çıktı. Cam sanatında seramik kökenli olduğum için bazı duvar ürünlerimde seramik kullandım. Seramik ile camı bütünleştirdim. Çalışmalarımda hem enstalasyon var, duvar seramikleri, cam ve cam heykel var. Alternatif ürün olarak cam ürün ağırlıkta olan bir sergi açtım. Bu benim 4. Kişisel sergim. Cam kırılgan bir malzeme olduğu için taşınması oldukça zor. Kapadokya’da yaşayıp sergimi burada açabilmem daha kolay oldu” ifadelerini kullandı. Sanatsal bir cam sergisine ilk defa katılan öğrenciler, sergi ortamının çok güzel olduğunu ve etkilendiklerini belirtti.

Sergi; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi sanat galesinde 22 Aralık tarihine kadar açık kalacak.