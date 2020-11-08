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Atatürk’ün fotoğrafları 10 Kasım’da sergiye sunuluyor

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN VEFATININ 82’NCİ YIL DÖNÜMÜNDE “10 KASIM ANILARLA ATATÜRK SERGİSİ” DÜZENLEYECEK.

Kültür Sanat 08.11.2020, 10:48
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Atatürk’ün fotoğrafları 10 Kasım’da sergiye sunuluyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82’nci yıl dönümünde “10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi” düzenleyecek.

Atatürk’ün ilk kez sergiye sunulacak fotoğraflarının da aralarında olacağı 40 görsel 10 Kasım’da 15 farklı ilde ziyarete açılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İstanbul Dolmabahçe Sarayı ve Galata Kulesi ile eş zamanlı olarak Türkiye’nin farklı müzelerinde sergilenecek birbirinden özel fotoğraflar Ankara Cumhuriyet Müzesi Müdürlüğü koleksiyonundan hazırlandı. Atatürk’ün ziyaretleri ve cenaze töreni görsellerinden “10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi” Adana Atatürk Evi Müzesi, Amasya Müzesi, Bursa Atatürk Evi Müzesi, Diyarbakır Müzesi, Erzurum Atatürk Evi Müzesi, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, Hatay Şehir Müzesi, İzmir Atatürk Müzesi, Konya Atatürk Evi Müzesi, Samsun Gazi Müzesi, Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi, Şanlıurfa Müzesi ile Van Müzesi’nde de görülebilecek. Orijinal cam negatiflerden taranan seçki 20 Kasım’a kadar ziyarete açık olacak.

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