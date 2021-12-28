Atatürk’ün Ankara’ya gelişi coşkulu konserle kutlandı

Keçiören Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 102’nci yıl dönümü dolayısıyla sahne aldı. Coşkulu konserde katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “27 Aralık bir milletin yeniden küllerinden doğuşunun günüdür. Atatürk, Ankara’da 10-15 bin atlı ve yaya tarafından Dikmen sırtlarında karşılanıyor. Karşılayanlar ‘Paşam seni karşılamaya geldik ama vatan uğrunda ölmeye geldik’ diyorlar. Atatürk bunu görünce, ‘Bu millet yıkılmaz’ demiştir” dedi.

Başkan Altınok, Keçiören’in Milli Mücadele’nin başlatılmasında ve yönetilmesinde önemli bir karargâh olduğunu da aktararak konuşmasını şöyle devam ettirdi:

“Ülkemizin her yeri işgal altındayken, gencecik bir subay ‘Manda olmaktansa şehadet şerbeti içeriz’ demiş ve ‘Ya istiklal ya ölüm’ parolasıyla Milli Mücadele’yi başlatmıştır. Keçiören Milli Mücadele’nin merkezidir. Atatürk 8 ay Keçiören’de kalarak burayı karargâh olarak kullanmış, Milli Mücadele’nin fitilini Keçiören’de ateşlemiştir. Partiniz, ideolojiniz, düşünceniz ne olursa olsun bu vatan hepimizindir. Minarelerimizde ezanlarımız okunuyorsa, şehidimizin kanı olan al bayrağımız gönderde dalgalanıyorsa bunu Atatürk’e ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Atatürk’ün bütün ömrü devletimize, milletimize hizmet etmekle geçmiştir. Atatürk, ‘benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet yaşayacaktır.’ Başta Atatürk olmak üzere bütün Milli Mücadele kahramanlarımıza, tüm kahramanlarımıza tüm şehit ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun.”

Altınok, ilçedeki ilk Genelkurmay Karargâhı olan tarihi Meteoroloji Genel Müdürlüğü binası önünde ’Sinsin ateşi’ yakarak kutlama yaptıklarını da belirtti.

İlçedeki Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen kutlama konserinin koro şefliğini usta sanatçı Ayşe Taş, Genel Sanat Yönetmenliğini Ertuğrul Karabulut yaptı. Koro performansının ardından sahne alan ve eşsiz güzellikteki eserlerle salondakileri coşturan Ayşe Taş, vatandaşların da eşlik ettiği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşattı.