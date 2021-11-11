Atatürk’ün akrabası Söğütlügil’den ilginç iddia: “Atatürk’ün kurduğu CHP ile bugünkü CHP arasında çok fark var"

Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83’ücü ölüm yıl dönümü nedeniyle Bodrum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen söyleşiye konuşmacı olarak katılan Atatürk’ün Amcazedesi olduğu belirtilen Akademisyen Yazar Selin Söğütlügil, Atatürk’ün kurduğu CHP’nin bugün çok değiştiğini vurguladı. Söğütlügil, “Atatürk’ ün kurduğu Halk Partisi’nin kurulduğundaki temel ilkeleri, taviz ve ödün verilemeyecek bir takım değerler üzerinde, uygulamalarıyla alakalı korozyonlar olduğunu görüyorum maalesef” dedi.

Bodrum Belediyesi tarafından Herodot Kültür Merkezinde gerçekleştirilen gösteri ve söyleşide ilk olarak ’Evlatların Seni Unutmayacak’ adlı Mustafa Kemal 3D film gösterildi. Mustafa Kemal Atatürk’e ithafen proje yönetmenliğini Mustafa Tekeli’nin yaptığı üç boyutlu film gösterimi yapıldı.

Gösterimlerin ardından, Atatürk’ün kişiliği, sivil hayatı ve askeri başarıları üzerine konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuşmasında Atatürk’ün üzerimizde bıraktığı büyük etkilerden söz etti. Aras konuşmasının devamında "O’nun kurduğu Cumhuriyet’te yaşama şansı O’nu her geçen gün beynimizde zihnimizde yüreğimizde daha da büyütüyor. Savaştığı dönemde düşman komutanların bile saygısını kazanmış bir liderdi. Atatürk tabulaştırılamaz, putlaştırılamaz. Atatürk yıkılamaz. Çünkü O’nun fikirleri çağdaşlığın da ötesinde" ifadelerini kullandı.

Anma etkinliği, Aras’ın konuşmasının ardından Atatürk’ün amcazadesi olduğu belirtilen, Akademisyen Yazar Selin Söğütlügil ve Gazeteci-Yazar Özlem Özdemir’in günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı.

Etkinlik öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Atatürk’ün amcazadesi, akademisyen yazar Selin Söğütlügil Atatürk’ün kurduğu CHP ile şimdiki CHP arasında çok fazla farklılaşmalar olduğunu dile getirerek “Oldukça bariz farklar görüyorum Atatürk’ün kurduğu parti ile şimdiki CHP arasında. Bu farklar Atatürk’ün kurmuş olduğu Cumhuriyet’ in temel ilkeleri, inkılapları ve buna sadık kalınmasıyla alakalı bir takım korozyonlar görüyorum. Bunu maalesef çok net bir şekilde tesit edebiliyoruz. Atatürk’ün kurduğu Halk Partisi’nin kurulduğundaki temel ilkeleri, taviz ve ödün verilemeyecek bir takım değerler üzerinde, uygulamalarıyla alakalı korozyonlar olduğunu görüyorum maalesef” ifadelerini kullandı.

"Atatürk’ün yüzüğünü taşıdığını söyledi"

Parmağında bulunan yüzüğün Mustafa Kemal Atatürk tarafından hediye edildiğini de belirten Söğütlügil, “Parmağımdaki yüzük dedemin aile yüzüğüdür. Vakti zamanında Atatürk tarafından dedeme hediye edilmiş” ifadelerini kullandı.

Söğütlügil, konuşmasının devamında “Atatürk’ ün akrabası olmak apoletlerde taşınacak bir paye değil. Bu apoleti eylemlerle toplumuza katacağımız büyük kazanımlarla kendimizden yeşerttiğimiz, iyi ve toplumu besleyen icraatlarla bu payeyi duyurabiliriz. Bu çok önemli bir konu. Çünkü; Atamız aksiyon adamıydı. Atatürk, sadece kendi ülkemizde değil tüm dünyada saygı duyulan, ışığı, ilkeleri ve inkılapları koyduğu hedeflerler le sadece yurdunu değil dünyayı da değiştiren bir liderdi. Böyle bir büyük ruhun ve dehanın amcazadesi ve kan bağını temsil edebilmek için o aksiyon insanının devamı olarak, topluma milletimize, yurdumuza, bölünmezliğimize ve birliğimize faydalı olabilecek birçok aksiyonu içeren ruh halinde olmamız lazım. Bu onur ancak bu şekilde taşınır” şeklinde konuştu.

"Atatürk Kızıloğuz Yörüklerinden"

Atatürk’ün Kızıloğlu Yörüklerinden olduğunu da ifade eden Söğütlügil, "Mustafa Kemal Atatürk Kızıloğul olarak adlandırdığımız, Anadolu’nun Türkleşmesinde büyük etkiler yapan, Türkmen boylarından gelir. Ali Rıza Bey Manastır Debre doğumludur. Hepimizin dedesi olan Kırmızı Hafız Ahmet Bey Selanik’ e gelmesiyle oraya yerleşiyor. Bütün ailemiz burada kök salıyoruz ama Atamızın soyu nerden geldi denirse; Atamızın soyu Kızıloğuz Yörükleri olarak tabir ettiğimiz Anadolunun Türkleşmesinde çok büyük etkisi olan Oğuz boyları Yörükleri’ndendir. Zübeyde Annemiz Yörük olmakla çok büyük gurur duyan, onur duyan bir hanım efendiydi. Yörük demek Atam’ızın tabiriyle ’Yürüyen Türkler’’ anlamına gelmektedir” dedi.

Etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, Bodrum Belediyesi Meclis Emel Çakaloğlu, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.