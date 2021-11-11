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Atatürk’ün akrabası Söğütlügil: “Atatürk’ün kurduğu CHP ile bugünkü CHP arasında çok fark var"

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen söyleşiye katılan Atatürk’ün akrabası akademisyen yazar Selin Söğütlügil, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu parti ile şimdiki CHP arasında çok bariz farklar olduğunu söyledi.

Kültür Sanat 11.11.2021, 23:34
Atatürk’ün akrabası Söğütlügil: “Atatürk’ün kurduğu CHP ile bugünkü CHP arasında çok fark var"

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen söyleşiye katılan Atatürk’ün akrabası akademisyen yazar Selin Söğütlügil, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu parti ile şimdiki CHP arasında çok bariz farklar olduğunu söyledi.

Atatürk’ün 83. ölüm yıldönümü nedeniyle Bodrum Belediyesi tarafından Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak ’Evlatların Seni Unutmayacak’ adlı Mustafa Kemal 3D film gösterildi. Mustafa Kemal Atatürk’e ithafen proje yönetmenliğini Mustafa Tekeli’nin yaptığı üç boyutlu film gösterimi yapıldı.

Gösterimlerin ardından Atatürk’ün kişiliği, sivil hayatı ve askeri başarıları üzerine konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Onun kurduğu Cumhuriyet’te yaşama şansı onu her geçen gün beynimizde zihnimizde yüreğimizde daha da büyütüyor. Savaştığı dönemde düşman komutanların bile saygısını kazanmış bir liderdi. Atatürk tabulaştırılamaz, putlaştırılamaz. Atatürk yıkılamaz. Çünkü O’nun fikirleri çağdaşlığın da ötesinde" ifadelerini kullandı.

Aras’ın konuşmasının ardından Atatürk’ün baba tarafından akrabası olduğu belirtilen akademisyen yazar Selin Söğütlügil ile gazeteci-yazar Özlem Özdemir, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı.

“Oldukça bariz farklar görüyorum Atatürk’ün kurduğu parti ile şimdiki CHP arasında”

Etkinlik öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan akademisyen yazar Selin Söğütlügil, Atatürk’ün kurduğu CHP ile şimdiki CHP arasında çok fazla farklılaşmalar olduğunu dile getirerek, “Oldukça bariz farklar görüyorum Atatürk’ün kurduğu parti ile şimdiki CHP arasında. Bu farklar Atatürk’ün kurmuş olduğu Cumhuriyet’ in temel ilkeleri, inkılapları ve buna sadık kalınmasıyla alakalı bir takım korozyonlar görüyorum. Bunu maalesef çok net bir şekilde tespit edebiliyoruz. Atatürk’ün kurduğu Halk Partisi’nin kurulduğundaki temel ilkeleri, taviz ve ödün verilemeyecek bir takım değerler üzerinde, uygulamalarıyla alakalı korozyonlar olduğunu görüyorum maalesef” ifadelerini kullandı.

"Atatürk’ün yüzüğünü taşıdığını söyledi"

Parmağında bulunan yüzüğün Mustafa Kemal Atatürk tarafından hediye edildiğini de belirten Söğütlügil, “Parmağımdaki yüzük dedemin aile yüzüğüdür. Vakti zamanında Atatürk tarafından dedeme hediye edilmiş” ifadelerini kullandı.

Söğütlügil, konuşmasının devamında, “Atatürk’ ün akrabası olmak apoletlerde taşınacak bir paye değil. Bu apoleti eylemlerle toplumuza katacağımız büyük kazanımlarla kendimizden yeşerttiğimiz, iyi ve toplumu besleyen icraatlarla bu payeyi duyurabiliriz. Bu çok önemli bir konu. Çünkü Atamız aksiyon adamıydı. Atatürk, sadece kendi ülkemizde değil tüm dünyada saygı duyulan, ışığı, ilkeleri ve inkılapları koyduğu hedeflerle sadece yurdunu değil dünyayı da değiştiren bir liderdi. Böyle bir büyük ruhun ve dehanın amcazadesi ve kan bağını temsil edebilmek için o aksiyon insanının devamı olarak, topluma milletimize, yurdumuza, bölünmezliğimize ve birliğimize faydalı olabilecek birçok aksiyonu içeren ruh halinde olmamız lazım. Bu onur ancak bu şekilde taşınır” şeklinde konuştu.

"Atatürk Kızıloğuz Yörüklerinden"

Atatürk’ün Kızıloğlu Yörüklerinden olduğunu da ifade eden Söğütlügil, "Mustafa Kemal Atatürk Kızıloğul olarak adlandırdığımız, Anadolu’nun Türkleşmesinde büyük etkiler yapan, Türkmen boylarından gelir. Ali Rıza Bey Manastır Debre doğumludur. Hepimizin dedesi olan Kırmızı Hafız Ahmet Bey Selanik’e gelmesiyle oraya yerleşiyor. Bütün ailemiz burada kök salıyoruz ama Atamızın soyu nerden geldi denirse; Atamızın soyu Kızıloğuz Yörükleri olarak tabir ettiğimiz Anadolunun Türkleşmesinde çok büyük etkisi olan Oğuz boyları Yörükleri’ndendir. Zübeyde annemiz Yörük olmakla çok büyük gurur duyan, onur duyan bir hanım efendiydi. Yörük demek Atamızın tabiriyle ’Yürüyen Türkler’ anlamına gelmektedir” dedi.

Etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, Bodrum Belediyesi Meclis Emel Çakaloğlu, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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