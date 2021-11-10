Atatürk, Maltepe’de ‘Ata’ya Saygı Zinciri ve Dalışı’yla anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83’üncü yıl dönümünde Maltepe Küçükyalı Sahili’nde vatandaşların oluşturduğu ‘Ata’ya Saygı Zinciri’ ve profesyonel dalgıçlar tarafından gerçekleştirilen ‘Ata’ya Saygı Dalışı’ etkinlikleriyle anıldı.

Gazi Mustafa Kemal’i ölümünün 83’üncü yıl dönümünde anmak isteyen yüzlerce vatandaş saatler 09.05’i gösterdiğinde Maltepe Sahili’nde bir araya geldi. Ellerindeki bayraklarla anma programına katılım sağlayan vatandaşlar metrelerce zincir oluşturarak Atatürk’ü ölüm yıl dönümünde anarken bir dalış grubu ise Küçükyalı Sahili’nde ‘Ata’ya Saygı Dalışı’ gerçekleştirdi. Dalgıçların saat 09.05’te ellerinde Atatürk’ün gözlerini taşıyan bir pankart ve Türk Bayrağı ile su yüzüne çıktığı anlar ise sahilde toplanan vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.