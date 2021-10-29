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Atatürk Kültür Merkezi bugün açılıyor

TOKİ tarafından yenilenen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle açılacak.

Kültür Sanat 29.10.2021, 12:43
Atatürk Kültür Merkezi bugün açılıyor

TOKİ tarafından yenilenen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle açılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yenilen Atatürk Kültür Merkezi, 95 bin 600 metrekare kapalı alana sahip 5 ayrı bloktan oluşuyor. Bina içerisinde 2 bin 40 kişilik opera salonu, 802 kişilik tiyatro salonu, kültür sokağı, iki katlı kütüphane, çocuk sanat merkezi, sinema ve sergi salonu, müzik platformu, kafeler, tasarım dükkanı ve restoranlar da bulunuyor. AKM’nin "kalbi" olarak nitelendirilen opera binası ise 14 katlı ve 49 bin metrekarelik alana sahip. AKM içerisinde yapılan kültür sokağında sanat galerisi, sinema, restoran, kafe, kitap kafe, çocuk sanat merkezi, müzik platformu, kütüphane, tasarım dükkanı ve çok amaçlı salon da bulunuyor.

Merkezin yapımında yüzde 70 yerli malzeme kullanıldı. Ayrıca çevresindeki 6 bin 100 metrekare alanda peyzaj çalışması yapıldı, 4 bin 700 metrekare alana sahip ’yeşil çatı’ sistemi uygulandı. Böylelikle olabildiğince gün ışığından faydalanılması sağlandı.

AKM’de 48 bin 705 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri, sergi salonları ve millet kıraathaneleri de yer alıyor. AKM’de yer alan sahne mekaniği ve sistemleri, 65 metre sahne derinliğinde, 4 ana sahne asansörü yan ve arka sahnelerde 13 kompansatör asansörü ve üzerlerinde yer alacak 4 hareketli vagondan oluşuyor. Ayrıca ana sahne üzerinde bir adet döner sahne vagonu yer alıyor. AKM’nin bütün salonları akustik, ses, ışık ve görüntü sistemleri ile donatıldı.

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