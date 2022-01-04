Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları ödül almaya devam ediyor

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınlarından Kültürümüzde Dinî ve Cengî Hikâyeler adlı kitaba Türkiye Yazarlar Birliğince "2021 Yılı Halk Kültürü Ödülü" verildi.

Dr. Doğan Kaya’nın Kurum yayınları arasında yer alan Kültürümüzde Dinî ve Cengî Hikâyeler adlı eseri, Türkiye Yazarlar Birliğince 2021 yılı “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları” ödülleri kapsamında “Halk Kültürü” alanında ödüle layık görüldü.

Eserin “Dinî / Cengî Hikâyeler” bölümünde, toplam 152 dinî ve cengî hikâye okuyucuya tanıtılmakta ve bu hikâyeler Türk sosyal hayatı bağlamında değerlendirilmekte.

Dinî ve cengî hikâyeler, tamamında İslamiyet’in yer aldığı eserlerdir. XIII. yüzyıldan itibaren vücut bulmaya başlamış olan bu eserler, dini sevdirmek ve yaymak gayesiyle telif edilmiş olup gerçek veya hayalî konuları içerirler. Genellikle didaktik eserlerden oluşmuş; dinî, ahlaki, destani ve tasavvufi özellik gösterirler. İlk eserler, dinî nitelik ihtiva ettikleri için “Dinî Hikâyeler” olarak nitelendirilmekte. “Cenk Kitapları”, “Cenk Hikâyeleri” ise müşriklerle yapılan cenkleri anlatmakta.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları arasında yer alan Kültürümüzde Dinî ve Cengî Hikâyeler adlı eser, Balgat’taki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı binasında ve Kızılay Kitap Satış Bürosu’nda satışa sunulmakta.

Kitapseverler eseri, https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/ adresindeki e-mağazadan da temin edebilmekte.