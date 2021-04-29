Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı iki yeni eser yayınladı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Dr. Bilâl Şimşir’in derlediği "Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Anlaşmalar (1990-1992)" ve Dr. Öğr. Üyesi Recep Büyüktolu’nun kaleme aldığı "Milletvekili Genel Seçimlerinde DP’nin Seçim Propagandaları (1946-1957)" adlı iki yeni eseri literatüre kazandırdı.

Emekli Büyükelçi Dr. Bilâl Şimşir’in derlediği "Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Anlaşmalar (1990-1992)" adlı eser, 1990-1992 yılları arasında Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında imzalanan anlaşmalara tek bir kaynaktan ulaşılır olması açısından önem teşkil etmekte. Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasında ilk anlaşmalar 1990 yılında yapılarak, ilk defa o yıl içinde karşılıklı resmi ziyaretler başladı. Ziyaretler sırasında ikili anlaşmalara da imza atılırken, böylece ortak tarihimizde yeni bir dönem açıldı. Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Anlaşmalar (1990-1992) adlı eserde Türkiye’nin 1990-1992 yılları arasında yeni Türk Cumhuriyetleri’nden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ile imzaladığı ikili anlaşmalar ve Türk Cumhuriyetleri ile olan çok taraflı anlaşmalar yer alıyor. Eserde 212 anlaşma metni bulunuyor.

Dr. Öğr. Üyesi Recep Büyüktolu’nun kaleme aldığı "Milletvekili Genel Seçimlerinde DP’nin Seçim Propagandaları (1946-1957)" adlı eserde ise Türk siyasetinde önemli izler bırakan Demokrat Parti’nin muhalefette olduğu 1946-1950 yılları ile iktidar olduğu 1950-1960 yılları arasında ortaya koyduğu siyaset anlayışı aktarılmakta. Eserde ayrıca DP’nin seçimlerde benimsediği propaganda anlayışı ve teknikleri, kullandığı afişler, sloganlar, karikatürler de işlendi. Yazar eserini oluştururken arşivleri, hatıraları, dönemin gazetelerini ve dergilerini tarayarak, DP’nin seçim afişleri, broşürleri, dövizler ve piyango biletleri gibi görsel malzemelerini inceledi. Bunun yanı sıra parti tüzüğü ve programı, seçim beyannameleri, radyo, kongre ve miting konuşmalarının da analiz edildiği dört bölümden oluşan bu eser, seçim ve seçim propagandalarıyla ilgili çalışmalara da ışık tutmakta.