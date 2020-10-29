Atatürk Ansiklopedisi dijital ortamda erişime açıldı
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMUNUN KURULUŞUNA DÂHİL KURUMLARDAN BİRİ OLAN ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞINCA, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN DOĞUMUNDAN ÖLÜMÜNE KADAR UZANAN SÜREÇTE; YAŞADIĞI MEKÂNLAR, BAŞLATTIĞI, YÖNETTİĞİ YA DA YÖNLENDİRDİĞİ, TÜRK ULUSUNUN GELECEĞİNİN ŞEKİLLENMESİNDE, TOPLUMUN YAPILANMASINDA ETKİLİ OLAN OLAY VE OLGULAR, GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İNKILAPLAR VE DÖNEMİN TARİHÎ ŞAHSİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ VERMEK AMACIYLA ATATÜRK ANSİKLOPEDİSİ HAZIRLANARAK DİJİTAL ORTAMDA 29 EKİM 2020 İTİBARIYLA ERİŞİME AÇILDI.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na bağlı Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğumundan ölümüne kadar uzanan süreçte yaşadığı mekânlar, başlattığı, yönettiği ya da yönlendirdiği, Türk ulusunun geleceğinin şekillenmesinde, toplumun yapılanmasında etkili olan olay ve olgular, gerçekleştirdiği inkılaplar ve dönemin tarihî şahsiyetleri hakkında bilgi vermek amacıyla Atatürk Ansiklopedisi hazırlanarak, dijital ortamda 29 Ekim itibarıyla erişime açıldı.
Bugün itibarıyla dijital ortamda erişime açılmış olan Atatürk Ansiklopedisi’nde 600’e yakın konu başlığı yer alıyor. Bu konuların büyük bir kısmı erişime açılmış olup, kalan maddelerin yayımlanması kısa süre içerisinde tamamlanacak. Atatürk Ansiklopedisi’nin dijital ortamda yayımlanmış olması, geniş kitlelere erişiminin yanı sıra onun sürekli güncellenmesini, yeni bilgi ve bulgular doğrultusunda ortaya çıkan istek, öneri ve eleştirilerin dikkate alınmasını da sağlayacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97. yıl dönümüne armağan olarak okuyuculara sunulan ansiklopediye www.ataturkansiklopedisi.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.
|İmsak
|05:59
|Güneş
|07:25
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:43
|Akşam
|18:11
|Yatsı
|19:31
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Çaykur Rizespor
|6
|8
|6. Kasımpaşa
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Erzurumspor
|5
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Gaziantep FK
|6
|7
|14. Sivasspor
|5
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Trabzonspor
|6
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Leeds United
|6
|10
|6. Southampton
|6
|10
|7. Crystal Palace
|6
|10
|8. Wolverhampton
|6
|10
|9. Chelsea
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3