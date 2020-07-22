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AtaTohum’da üretim ve sanat bir arada

ATAKUM BELEDİYESİ’NİN ATALIK TOHUMLARI GELECEK NESİLLERE ULAŞTIRARAK GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA KURDUĞU KARADENİZ’İN İLK TOHUM MERKEZİ ATATOHUM SANATLA RENKLENDİ. MERKEZİN DUVARLARINA SANATÇILAR FATİH KÜÇÜK VE GÖNÜL KÜÇÜK TARAFINDAN ÇİZİLEN RESİMLER, SAMSUN’DA ÜRETİM VE SANATI BİR ARAYA GETİRDİ.

Kültür Sanat 22.07.2020, 11:42
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AtaTohum’da üretim ve sanat bir arada

Atakum Belediyesi’nin atalık tohumları gelecek nesillere ulaştırarak gıda güvenliğini sağlamak amacıyla kurduğu Karadeniz’in ilk tohum merkezi AtaTohum sanatla renklendi. Merkezin duvarlarına sanatçılar Fatih Küçük ve Gönül Küçük tarafından çizilen resimler, Samsun’da üretim ve sanatı bir araya getirdi.

Atakum Belediyesi’nin geleneksel tarımda binlerce yıldır kullanılan atalık tohumların kayıt altına alınarak geleceğe taşınabilmesi için kurduğu AtaTohum Merkezi’ne Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci tarafından ekilen fideler büyüyor. Samsun şehir merkezinde yaklaşık bin metrekarelik alana yayılan merkezde; tohum bankası, tohum laboratuvarının bulunduğu yapının duvarları sanatla renklendirildi. Sanatçılar Fatih Küçük ve Gönül Küçük, duvarlara çizdikleri resimler ile merkezi renkli bir görünüme kavuşturdu. Yapının ana girişindeki duvarda ziyaretçileri; traktör kullanan Mustafa Kemal Atatürk, buğday demeti bağlayan kız çocuğu ve harman yapan kadın resimleri karşılıyor. Diğer duvara ise Karadeniz’in yöresel yapısı serenderin yanında mısır tarlası ve ot hasadı yapan kadın resmedildi. Bir başka duvar ise tırpanla buğday hasadı yapan çiftçi ile birlikte mısır kabuklarını soyan kız çocuğu resimleri ile renklendi. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek açılış töreni ile ziyaret edilebilecek olan AtaTohum Merkezi’ne gelen konuklar, üretim sürecinin yanı sıra duvarlardaki açık hava sanat galerisini de gezebilecek.

Tohumunla tarıma can kat

232 çeşit tohum envanteri ile yola çıkan AtaTohum, Türkiye’nin her yerinden tohum bağışı bekliyor. “Tohumunla Tarıma Can Kat” sloganı ile başlatılan kampanya kapsamında Atakum ve Samsun’da yaşayan yurttaşlar, ellerinde bulunan atalık tohumları Atakum Belediyesi Çözüm Merkezi’ne getirebiliyor. Farklı kentlerde yaşayan yurttaşlar ise tohumlarını paketleyerek, “Atakum Belediyesi Çözüm Merkezi Mimarsinan Mahallesi İsmet İnönü Bulv. No: 114 Atakum Samsun” adresine gönderebiliyor. Merkeze ulaşan tohumlar, gönderen kişinin ismi ile birlikte envantere kaydedilerek muhafaza altına alınıyor. Üretim planına eklenen tohumlar, yetiştirme parsellerinde çoğaltılıyor. Yeniden üretilerek sayısı çoğaltılan tohumlar, çiftçilerle paylaşılarak gıda güvenliğinin geleceği garanti altına alınıyor. AtaTohum’a ilk fideleri diken Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci de, “Elinde tarlasında, bahçesinde bizde bulunmayan değişik tohum türleri olanlar varsa onlardan bu tohumları bize ulaştırmalarını istiyoruz” sözleriyle tohum dayanışma çağrısında bulunmuştu.

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