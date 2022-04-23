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Ataşehirli gençler, dansla 23 Nisan’a damga vurdu

Ataşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu,  bir rozetle başlayan ve halk egemenliği ile sonuçlanan tarihi süreci muhteşem danslarla sahneye taşıdı.  Nefes kesen koreografi, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Kültür Sanat 23.04.2022, 09:58
Ataşehirli gençler, dansla 23 Nisan’a damga vurdu

Ataşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu,  bir rozetle başlayan ve halk egemenliği ile sonuçlanan tarihi süreci muhteşem danslarla sahneye taşıdı.  Nefes kesen koreografi, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümüne özel olarak hazırlanan ancak pandemi nedeniyle sahnelenemeyen “Rozetin Yolculuğu” isimli belgesel - dans tiyatrosu, seyircisiyle buluştu. 22 Nisan akşamı galası yapılan gösteride, bir rozetle başlayan ve bizi Cumhuriyet’e taşıyan süreç, çocukların muhteşem dans gösterisiyle hikâye edildi. İki yıl süren bir emeğin ardından sahneye konulan oyunun galası Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde yapıldı. Büyük beğeni kazanan dans tiyatrosunu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Semih Kayhan, Belediye Meclis Başkan Vekili Kudret Aslan, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın, Sanatçılar Metin Akpınar, Mert Fırat ve akademisyenler de izledi. Modern, yerel ve drama gibi farklı tarzda dansları bir araya getirerek iki saat boyunca muhteşem bir performans sergileyen topluluk, gala programında dakikalarca ayakta alkışlandı.

Başkan İlgezdi: “Mutluluk ve onur duydum”

Galada Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, gösterinin seyircisiyle buluşmasından büyük heyecan duyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: “Çocuk Halk Dansları Topluluğumuza, bu büyük gösteri için teşekkür ediyorum. Bizleri buradan alıp, kuruluş yıllarına götürdüler. Bu akşam burada, hem sevgili çocuklarımızın emeklerini ve yeteneklerini görmekten büyük mutluluk duydum hem de böyle şanlı bir tarihe sahip olmaktan. Gösteride emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bundan tam 102 yıl önce ulu önder Atatürk’ün çocuklara verdiği bu büyük armağan, bizler için de yol gösterici oluyor. Ataşehir’de çocukları mutlu etmek ve gelişimlerine katkı sunmak için yürükten çaba veriyoruz.”

“Himaye-i Etfal Cemiyeti" adı ile bilinen çocuk esirgeme kurumunun milli bayramlarda kimsesiz çocuklar yararına rozet satışı yapmasından esinlenilen gösteride 80 yetenekli çocuk görev aldı. Rozetin Yolculuğu’nun Tarih Danışmanlığını Tolga Gerger, Genel Sanat Yönetmenliğini Şevket Yakupoğlu, Koreografisini Deniz Danış üstlendi. Müzikler ise yerel ve anonim bestelerden oluşurken, tüm kayıtlar Ataşehir Belediyesi’nin stüdyolarında yapıldı. İlk gösteri öncesi toplam 600 saat prova gerçekleştirildi. Gösteride 300’e yakın kostüm kullanıldı. Ayrıca bilgisayar animasyonları da gösteriye eşlik etti.

“Çok etkilendim, mükemmel bir çalışma”

Sinema oyuncularından Metin Akpınar, “Çok etkilendim bence mükemmel bir çalışma, gerçekten çok etkileyiciydi. Oyunda Milli Hakimiye ve çocuk bayramının sıralaması muhteşemdi. Ayrıca gösterinin belli yerleri beni çok duygulandırdı. Özellikle Semazen ve Semah gösterisi mükemmeldi. Mustafa Kemal’i oynayan çocuğumuzun dansı, mimiği muhteşemdi. Çok duygulandım ve çok etkilendim. Bence mükemmel bir çalışma olmuş" ifadelerini kullandı.

“Bu çalışma, güzel bir emeğin sonucu”

Gösteriye katılan oyuncu Mert Akfırat ise “2 yıl süreyle çalışmışlar. gerek başkanımız gerek belediyenin tüm çalışanları çok büyük emek verdi. Dışarıdan yine öğretmenlerimizin, eğitmenlerimizin çok büyük katkıları oldu. Ve bu çalışma, güzel bir emeğin sonucu aslında. Rozetin yolculuğu, Cumhuriyet tarihimizin nasıl yollardan geçtiğini meclisimizin öncesinde ve sonrasında açılış süreçlerini ve sonrasındaki mücadele hayatını, 81 ilindeki tüm vatandaşlarımızın mücadelelerle nereye geldiğimizi anlatan güzel bir hikaye olmuş” diye konuştu.

“Rozetin Yolculuğu” 23 Nisan Cumartesi günü saat 12.00’de Ataşehir DasDas’da seyircisiyle buluşacak. İkinci gösterisi ise 24 Nisan Pazar günü saat 17.00’de MSKM’de gerçekleşecek. Ücretsiz olacak gösterilerin davetiyeleri DasDas ve Mustafa Saffet Kültür Merkezi gişelerinden alınabilecek. “Rozetin Yolculuğu”, 23 Nisan haftası sonrası da gösterilerine devam edecek. Öte yandan, 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinliklerinde düzenlenen resim yarışmasında ödüller de sahiplerini buldu.

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