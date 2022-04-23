Ataşehir’de çocuklar 23 Nisan’ı Oğuzhan Koç ile kutladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ataşehir’de coşkuyla kutlandı. Oğuzhan Koç konseri ile eğlenceli vakit geçiren çocuklar, etkinlik alanında bulunan çeşitli aktivitelerle doyasıya eğlendi.

Ataşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Parkı’nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 102. yıl dönümü nedeniyle Ataşehir de birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Etkinliğe, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, çocuklar, gençler ve birçok vatandaş katıldı. Çocuklar, animasyon, panayır eğlenceleri ve yarışmalarla doyasıya eğlenirken Türk Pop Müziği’nin sevilen ismi Oğuzhan Koç ise konser verdi. Konseri izlemeye gelen binlerce kişi Oğuzhan Koç’un sevilen şarkılarına eşlik etti. Konseri izlemeye gelen gençler gönüllerince eğlenirken 23 Nisan’da Ataşehir’de Oğuzhan Koç rüzgarı esti.

“Oğuzhan Koç’un geleceğini duyduk, çok mutlu olduk”

Ezgi Sağdıç isimli bir vatandaş, “Etkinlik gayet eğlenceli geçiyor. Çocuklar çok mutlu, coşkulu geçiyor. Müzikler, etkinlikler, dans, eğlence gayet mutluyuz. Sosyal medya hesaplarından Oğuzhan Koç’un geleceğini duyduk. Çok mutlu olduk. Çok da sevdiğimiz bir sanatçı, dinlemek için sabırsızlanıyoruz.” dedi.