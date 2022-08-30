Ataşehir’de, 30 Ağustos çoşkusu rapçi Ceza ve Evdeki Saat konserleri ile kutlandı

Ataşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde ünlü sanatçılar Ceza ve alternatif müzik grubu Evdeki Saat Grubunu, Ataşehir’de hayranlarıyla buluşturdu. Ataşehirli vatandaşların akın ettiği konser, dinleyicilerini saatlerce eğlendirdi.

Ataşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Ataşehir’de bulunan İçerenköy İdman Yurdu Sahasında Ceza ve alternatif müzik grubu Evdeki Saat Grubu konseri düzenledi. Konsere ünlü rap sanatçısı cezanın ve Evdeki Saat’in her yaştan hayranı yoğun ilgi gösterirken. Geniş güvenlik önlemleri alınan konser 19.30’da başlayarak gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Evdeki Saat ve Ceza konseri ile eğlendiler

Ataşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle organize edilen konsere katılan dinleyiciler Ceza ve alternatif müzik grubu Evdeki Saat konseri ile doyasıya eğlendi. Evdeki Saat konserinin ardından sahne alan rap sanatçısı Ceza sahne performansıyla seyircileri eğlendirdi.

“Nice zafer dolu yıllara”

Konsere katılan vatandaş Murat Çakır, “30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu ve mutlu olsun. Çok mutluyuz, bu sene 100’üncü yılı. Ataşehir Belediyesine bu konser için teşekkür ederiz. Ceza harika bir konser verdi. Nice zafer dolu yıllara.” dedi

(ES-