Ataşehir yeni bir konser alanı daha kazandı

Ataşehir Belediyesi, konser alanlarına bir yenisini daha ekledi. Atatürk Mahallesi’nde 10 bin metrekare üzerine kurulu, 20 bin seyirci kapasitesine sahip Atapark konser alanı, etkileyici performanslara ve unutulmaz konserlere ev sahipliği yapacak.

Kültür-sanat çalışmalarına yatırım yapmayı sürdüren Ataşehir Belediyesi, birbirinden değerli isimleri ağırlayacağı, yurttaşları çeşitli konserlerle buluşturacağı yepyeni bir sanat sahnesini ilçeye kazandırıyor.

Atatürk Mahallesi’nde Kent Parkı’nın içi, Golf Kulübü’nün yanında bulunan Atapark konser alanında ilk kez 7. Kardeş Kültürlerin Festivali’nde ünlü sanatçı Candan Erçetin sahne alacak.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi yeni konser alanıyla ilgili ifadesinde “Yeni konser alanımız Ataşehir’imize ve İstanbul’umuza hayırlı olsun. Yurttaşlarımızın yeni etkinlik alanımızı doldurarak, binlerce güzel konsere eşlik ettiği, nice güzel anlara şahitlik etmelerini diliyorum. İlçemizde kültür-sanat alanında yatırımlar yapmayı sürdüreceğiz” dedi.