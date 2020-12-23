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Atakum Belediyesi’nden tiyatrolara pandemi desteği

Pandemi nedeniyle zor günler geçiren Samsun’un yerel tiyatrolarına ücretsiz sahne desteği sağlayan Atakum Belediyesi sanata katkısını sürdürüyor. Kentte perde açan 12 özel tiyatronun oyunlarını sosyal medya kanallarında telif karşılığı yayınlamaya başladıklarını belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Hem sanat gruplarımıza destek oluyoruz hem de evlerinde kalan hemşehrilerimizin hoş vakit geçirmelerini sağlıyoruz” dedi.

Kültür Sanat 23.12.2020, 15:19
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Atakum Belediyesi’nden tiyatrolara pandemi desteği

Pandemi nedeniyle zor günler geçiren Samsun’un yerel tiyatrolarına ücretsiz sahne desteği sağlayan Atakum Belediyesi sanata katkısını sürdürüyor. Kentte perde açan 12 özel tiyatronun oyunlarını sosyal medya kanallarında telif karşılığı yayınlamaya başladıklarını belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Hem sanat gruplarımıza destek oluyoruz hem de evlerinde kalan hemşehrilerimizin hoş vakit geçirmelerini sağlıyoruz” dedi.

Korona virüsü pandemisi nedeniyle zor bir dönemden geçen Samsun’daki özel tiyatroların destek çağrısının ardından Atakum Belediyesi’nin Kültür ve Eğlence Merkezi’nin yanı sıra Taflan, Çatalçam ve Altınkum’daki salonlarını ücretsiz kullanıma açan Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, kentin sanatçılarına yeni bir destek sağlamaya başladıklarını açıkladı.

Pandemi kısıtlaması nedeniyle yaklaşık 10 aydır perdelerini açamayan Samsun’daki özel tiyatroların temsilleri, telif karşılığında Atakum Belediyesi’nin sosyal medya kanallarında yayınlanmaya başlandı. ABS Sanat Tiyatrosu, Yedek Kulübesi Oyuncuları, Tiyatro Kum, Düşevi Oyuncuları, Hayal Atölyesi, Tahta Yürek, Samsun Sanat Tiyatrosu, Karma Sahne, Cumhur Kocaoğlu Tiyatrosu, Samsun Seyir Tiyatrosu, Küçükeller Tiyatrosu ve Söz Sanat Merkezi’ne ait oyunların video kayıtları, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde kalan Samsunlular ile buluşturuluyor. Atakum Belediyesi, tiyatro gruplarına verdiği desteğin yanı sıra tüm Samsunluları, dijital ortamda sanatla buluşturuyor.

Yetişkin ve çocuk oyunları ekrana taşınıyor

Korona virüsü pandemisi döneminde sanata ve sanatçıya imkanlar dahilinde desteklerini sürdürdüklerini belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Pandemi nedeniyle perdelerini bugüne kadar açamayan Samsunumuzun yerel tiyatroları var. Onların yetişkin ve çocuklara yönelik oyunlarını sosyal medya kanallarımızda sahnelemeye başladık. ABS Sanat Tiyatrosu, Yedek Kulübesi Oyuncuları, Tiyatro Kum, Düşevi Oyuncuları, Hayal Atölyesi, Tahta Yürek, Samsun Sanat Tiyatrosu, Karma Sahne, Cumhur Kocaoğlu Tiyatrosu, Samsun Seyir Tiyatrosu, Küçükeller Tiyatrosu ve aramızdan iki yıl önce ayrılan Suat Özgültekin’in yönettiği Söz Sanat Merkezi’nin oyunlarını tek tek sahneleyeceğiz. Atakum Belediyesi olarak hem sanat gruplarımıza destek olacağız hem de bu dönemde özellikle hafta sonları kısıtlama nedeniyle evlerinde kalan hemşehrilerimizin hoş vakit geçirmelerini sağlayacağız. Pandemi öncesi dönemde kentimizde çok sayıda kültür ve sanat etkinliğine imza attık. Geçmiş etkinliklerimize büyük ilgi gösteren Atakumlular, içinde bulunduğumuz zor süreçte sanatsal faaliyetlere özledikleri konusunda bize ulaşıyordu. Samsun’un sanat yaşamını değerli kılan yerel tiyatrolarımıza da elimizden geldiğince dayanışma içerisinde olmak istedik. Dünya ve ülkemiz için zorluklarla geçen bu sürecin ardından yine sanatın her dalındaki etkinliklerimizde bir arada olacağız” diye konuştu.

Programda neler var?

Atakum Belediyesi’nin Samsun’un yerel tiyatrolarına destek programı kapsamında bugüne dek Kanal Ata’da ‘Mustafa Diye Biri’, ‘Hülleci’, ‘Gökyüzü Anahtarı’ ve ‘Çok Bilinmeyenli Denklem’ oyunları gösterildi. Gelecek programda ise 26 Aralık Cumartesi, saat 19.00’da ‘Yeşilçam’, 27 Aralık Pazar, saat 13.00’te çocuklar için ‘Sevginin Gücü’, saat 19.00’da ‘Tahta Yürek’, 2 Ocak Cumartesi, saat 19.00’da Tahta Yürek’, 3 Ocak Pazar, saat 13.00’te çocuklar için ‘İbiş’in Tiyatro Sevdası’, saat 19.00’da ‘Re-medea’ 9 Ocak Cumartesi, saat 19.00’da ‘Koronografi’ ve 10 Ocak Pazar, saat 19.00’da ‘Gölgesinde Çınarın’ temsilleri Samsunlu sanatseverler için YouTube’taki Kanal Ata’da olacak.
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