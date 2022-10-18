Atak’a "yılın en iyi yönetmeni" ödülü

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak, “Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatromuz için çok mutluluk verici bir haber. Türkiye’nin en prestijli tiyatro ödüllerinden ‘İsmet Küntay Tiyatro Ödülü’nün sahibi oldum. 47 yıldır aralıksız verilen bir ödül. Türkiye çapında verilen bir ödül bu. Ancak şöyle bir özelliği var bu ödülün; Türkiye çapında diyorum ama, aslında İstanbul merkezli bir ödül. Bu ödül, bugüne kadar öyle büyük ustalara verildi ki" dedi.

15 yıl önce aynı ödülün yine kendisine verildiğini belirten Atak, yıllar sonra aynı ödüle tekrar sahip olmanın sevindirici olduğunu kaydetti. Bu ödüle layık görülen sanatçıların hepsinin İstanbul’da tiyatro yapan ve Anadolu’ya turnelerle gelen sanatçılar olduğunu vurgulayan Atak, “Baktığımız zaman, Anadolu’da bizzat tiyatro yapan hiçbir isim yok içlerinde. Bir tek sevgili Ayşe Emel Mesçi, daha önce bu ödülü aldı. İstanbul dışında bu ödül 2. defa bana veriliyor galiba. Bu ödülün Anadolu’dan bir tiyatro insanına verilmesi beni çok gururlandırıyor. Türkiye’nin en prestijli ödüllerinden biri” diye konuştu.

Bu ödülü birlikte çalıştığı, birlikte iş yaptığı ve Mersin Şehir Tiyatrosu’nu destekleyen tüm belediye personeli adına alacağını belirten Atak, “Elbette ki bize bu imkanları sağlayıp, ‘Buzlar Çözülmeden’ gibi büyük bir klasiği sahneye taşımamızda da her türlü desteği veren Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörümüz Sevgili Bengi İspir Özdülger’e, bütün çalışanlara, herkese çok teşekkür ediyorum. Beni çok umutlandıran bir ödül oldu bu” şeklinde konuştu.