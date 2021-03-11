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Astor Piazzolla kimdir, neden doodle oldu? Arjantinli bandoneoncunun hayatı...

Astor Piazzola Google tarafından unutulmayan sanatçılar arasında yer aldı. Bundan tam 100 yıl önce 1921 yılında hayata gözlerini açan Astor Piazzola, dünya müzik kültürüne çok önemli katkılarda bulunmuştur. Henüz 10 yaşındayken Tango orkestralarının vazgeçilmez çalgısı bandoneonu çalmaya başlayan Astor Piazzola, bir süre sonra kendi Tango müziklerini bestelemeye başlamış ve buradan büyük bir üne kavuşmuştur. İşte, Astor Piazzolla hakkında merak edilen detaylı bilgiler...

Kültür Sanat 11.03.2021, 12:15 11.03.2021, 12:58
2011
Astor Piazzolla kimdir, neden doodle oldu? Arjantinli bandoneoncunun hayatı...

Google Astor Piazzolla'nın 100. yaş gününü Doodle ile kutladı. Kullanıcılarına Astor Piazzolla'nın hayatı ile erişim imkanı sunan dev arama motoru ana sayfasında ünlü müzisyenin görseline yer verdi. Özel günlerde günün anlam ve önemine yönelik Doodle hazırlayan Google'ın ana sayfasındaki tasarımına tıklandığında Astor Piazzolla'ya ait haberlere ve bilgilere erişim sağlanıyor. Arjantinli bandoneoncu ve Tango Nuevo'nun kurucusu olan Piazzolla, çok sayıda albüme imza attı. İşte, Astor Piazzolla'nın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler.

ASTOR PİAZZOLLA KİMDİR?

Astor Pantaleón Piazzolla, 11 Mart 1921, Mar del Plata'da doğdu. Arjantinli bandoneoncu ve Tango Nuevo'nun kurucusudur. Buenos Aires'e 400 km uzaklıkta Atlantik sahilinde bir sayfiye yeri olan Mar del Plata'da doğdu. İki yaşındayken ailesi New York'a yerleşti, 1937'ye kadar ABD'de yaşadı. Annesi terzi, babası ise berberdi. Mahalle arkadaşı Rocky Marciano, daha sonra dünya ağır sıklet boks şampiyonu olacak, bir grup arkadaşı ise Kaliforniya'da Alcatraz'da, bir kısmı ise New York'ta Sing Sing'de oturmak zorunda kalacaktı.

Ama o kendini müziğiyle kurtardı. 10 yaşındayken tango orkestralarının önemli çalgısı bandoneonu ustaca çalışıyla ün kazandı, 1934'te tango şarkıcılarının kralı sayılan Carlos Gardel ile çalmaya başladı. Piazzolla bestelediği oda müzikleri, senfoniler, bale müzikleri ve tangolarında kendine özgü stiline her zaman sadık kaldı.

1954'te eğitim için bursla Paris'e gitti, ünlü Fransız eğitmen Nadia Boulanger'den ders aldı ve Gerry Mulligan ile de orada tanıştı. Bir yıl sonra Arjantin'e döndü, tangoyu monotonluktan kurtarmak için bir sekizli kurdu ve kendi tango stilini kabul ettirmeyi başardı. O günlerin en ünlü iki tango topluluğu için 200'den fazla parça düzenledi ve Buenos Aires Üniversitesi'nde konser veren ilk tango müzisyeni oldu. Kısa zaman sonra tiyatro toplulukları, film ve plak şirketlerinden beste siparişleri almaya başladı. Paris Opera Orkestrası Yaylı Çalgılar Topluluğu ve La Scala Opera Orkestrası müzisyenleriyle birlikte konserler verdi, 100'den fazla kayıt yaptı. Dünyanın en ünlü senfoni orkestraları onun, bandoneon konçertolarını yorumladı.

4 Temmuz 1992'de Buenos Aires'te öldü.

Libertango en ünlü eserlerinden biridir:

Oblivion (Unutuluş) adlı eseri de en sevilen eserlerinden biridir:

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