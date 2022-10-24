Assos Ören Yeri’nde kazılar 12 ay boyunca sürüyor

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyündeki 7 bin yıllık Assos Ören Yeri’nde kazılar 12 ay boyunca devam ediyor.

Ayvacık’ta 7 bin yıllık Assos Ören Yeri’ndeki kazılar, Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan başkanlığında 25 kişilik ekiple devam ediyor. Assos Ören Yeri’nde bu yıl Helenistik Çağ’da inşa edilen Agora ve Gymnasium Bizans Dönemi Ksenedochion (Misafirhane) yapılarında kazı çalışmalarına devam edildi. Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu ve İÇDAŞ tarafından destekleniyor. Kazılarda, çeşitli üniversitelerden akademisyen ve öğrenciler yer alıyor.

Assos Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, "Assos’ta 2022 yılında yürütülen çalışmalar başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere Türk Tarih Kurumu ve İÇDAŞ tarafından desteklenmektedir. Bu yılki çalışmalarımız farklı noktalarında sürdürüldü. İlk çalışma alanlarımızdan bir tanesi batı kapısının gerisindeki bir han olarak adlandırdığımız yapıda. Bu yapı Bizans dönemine ait bir kalıntıydı. Orada çalışmalarımız devam etti. Çok büyük bir yapı olduğu için de önümüzdeki yıllar bu yapının diğer mekanlarını da açığa çıkartacağız. İşlevlerinin belirlenmesine devam edilecek. Kentin en önemli kamusal binalarından biri olan Gymnasium’da bizim bu ilkeyi araştırdığımız mekanlardan bir tanesi. Orada da çalışmalar devam edildi ve orada şunu gördük. Helenistik döneminde inşa edilmiş olan ve daha sonra Bizans döneminde bir kiliseye dönüştürülmesi sonrasında mekanların tamamen dolduraraktan konut alanı olarak kullanıldığını gördük. Bu alanda da dediğim gibi yapının büyüklüğü nedeniyle çalışmalar hala devam etmekte” dedi.