Aşkın Dili Yunus Emre adlı eser 10 farklı dilde yayımlandı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde bulunan Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, “Türk Devlet ve Düşünce Hayatına Yön Veren Şahsiyetlerin Kısa Yaşam Öyküleri Serisi ve Çevirisi Projesi” kapsamında öncelikle İbn-i Sînâ, Yusuf Has Hacip, Yunus Emre, Mevlânâ, Cezerî, Fârâbî, Kâtip Çelebi, Zeynep Kâmil, Barbaros Hayrettin Paşa, Mimar Sinan, Hacı Bektaş Veli, Ahmet Yesevi, Fatih Sultan Mehmet, M. Kemal Atatürk, Aydın Sayılı, Cahit Arf, Halil İnalcık ve Fuat Sezgin’den oluşan 18 Türk düşünce ve kültür insanının yaşam öykülerini hazırlama ve yabancı dillere çevirerek yayımlama sürecini başlattı. Adı geçen projenin ilk ürünü olan ve Dr. Mustafa Tatcı tarafından kaleme alınan Aşkın Dili Yunus Emre adlı eser Arapça, Farsça, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça, Boşnakça, Japonca ve Çince olarak 9 yabancı dilde yayımlandı ve bir set olarak okuyuculara sunuldu.

16-20 yaş aralığındaki gençlere yönelik olarak hazırlanan kitaplarda; kültür, inanç ve edebiyat dünyamız için çok önemli bir yeri olan Yunus Emre’nin hayatı ve eserleri, menkıbe ve şiirlerinden seçilen örnek metinlerle ele alınmıştır. Türkçe ile birlikte 10 dilde hazırlanan Aşkın Dili Yunus Emre kitap setinin kültür dünyası ve Yunus Emre’nin yurt dışında geniş kitlelere tanıtılması açısından önemli katkıları olacağı kaydedildi. Geniş bir akademik kadroyla uzun ve titiz bir çalışma sürecinin sonunda yayımlanan setin, yurt içinde ve yurt dışındaki ilgililere ulaştırılacağı vurgulandı. Proje çalışmaları, Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı ve Ord. Prof. Dr. Cahit Arf kitaplarıyla devam edeceği ifade edildi.