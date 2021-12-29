Aşkım Kapışmak seminerine büyük ilgi

Mustafakemalpaşa Belediyesi, ’’Kişisel Gelişim ve Gelecek Kaygısı Semineri’’ ile sevilen yazar ve davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak’ı vatandaşlarla buluşturdu.

Kendine has sunumuyla dünyanın ve Türkiye’nin dört bir köşesini gezerek yaşama dair ip uçlarını paylaşan davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak, ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Belediye Düğün Salonu’nda düzenlenen seminere, ilçe protokolü, siyasî parti liderleri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın ilçe halkıyla birlikte izlediği seminerde, davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak misafirleri sahneye davet ederek kişisel gelişime özel ilgisi olan seyircileri terapi sürecine dâhil etti. Olumsuz duyguları rahatlatma, duyusal sorunları çözüme kavuşturma, duyguları ifade edebilme ve yerinde kullanabilme hususlarının altını çizen Kapışmak, izleyenlerin kişisel gelişimine katkıda bulundu. Konunun ve mekânın ruhuna özel olarak tasarlanan teatral dekorlar ve perdelerle renk kazanan programda Kapışmak; kaygılar ve korkular üzerine ikili ilişkilerden sosyal davranış biçimlerine, çok sayıda örnek vererek kavramların içinin doğru doldurulmasıyla çözümün de kolaylaşacağı yönünde açıklamalarda bulundu.

İnsanların yalnızlık, yarın korkusu, savaş, umutsuzluk, cehalet, toplumsal şiddet konularında kaygı ve korkularının esiri olduğuna işaret eden Aşkım Kapışmak, kavramların doğru kullanılmasına dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Kapışmak, kavram ve düşünceyi kendimizin şekillendirdiğinden söz etti. Modern dünyada dış uyaranların sayısının arttığını hatırlatan yazar, aile içi, işyeri ve ülke geneli örnekleri vererek, herkesin bilgi aktardığını, ancak iletişim bozukluğundan dolayı doğru duygu aktarımının söz konusu olmadığını, bunun da psikolojik sıkıntılara yol açtığını örneklerle ifade etti.

Misafirlere hatalarını, zaaflarını ve doğrularını sorgulama fırsatı veren seminerin çok anlamlı ve verimli geçtiğini belirten Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, insanların her birinin gizli birer hazine olduğunu belirtti. Mehmet Kanar, bu değerli hazineyi gün yüzüne çıkarmak için insanların kendilerini tanımalarının önemine dikkat çekti.