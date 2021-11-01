“AŞK YOLUNDA” 12 Kasım’da vizyonda! Filmin fragmanı yayınlandı

Pandemi sürecinde sinemadan ümidi kesmeyen ve art arda iddialı yapımlara imza atan Aytaç Medya, “Dilberay”dan sonra tamamladığı “Aşk Yolunda: Bizimkisi Bir Ah Hikayesi” isimli romantik komedi filmiyle sektöre hızlı bir giriş yapıyor. Filmin merakla beklenen fragmanı yayınlandı.

Tamamı Malatya’da çekilen, 12 Kasım’da vizyona girecek “AŞK YOLUNDA”; şanssızlığı her yerde başına bela olan Bade’nin (Çiğdem Batur) evlenme teklifi alacağı sırada sevgilisi Arda’dan (Bora Cengiz) ayrılması ve sonrasında gelişen olayları eğlenceli bir dille anlatıyor.

"O yüzük bu parmağa girecek" mottosuyla yola çıkan, Ahmet Kapucu’nun yönettiği, Seçil Çömlekçi’nin 2019 yılında yayımlanan “Bizimkisi Bir Ah Hikayesi” başlıklı kitabından senaryolaştırdığı filmin müzikleri Toygun Uğur Tosunoğlu tarafından yapıldı.

Şanssızlıklar Şansımız Olabilir mi?

Falcılar, hocalar, terapiler, yeni çıkmış öğretiler gibi birçok yöntemle üzerindeki kara bulutları kaldırmayı deneyen kahramanımız, yaşadığı talihsizliklerin nedenini geçmişinde aramaya karar verir ve hem mecazi hem gerçek anlamda bir yolculuğa çıkar. Bu yolda Bade’nin en büyük yardımcısıysa; kendisi gibi şanssızlıkların peşini bırakmadığı Yusuf (Şahin Irmak) olacaktır. İkili girdikleri türlü maceraların sonunda her şerde bir hayır olduğunu anlayacaklar mıdır?

CGV Mars Dağıtım aracılığıyla, 12 Kasım Cuma günü tüm Türkiye’de izleyicilerle buluşacak filmde Şahin Irmak, Çiğdem Batur ve Bora Cengiz’e; Asuman Dabak, Bengi İdil Uras, Belinay Köle, Alev Oraloğlu, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Yağız Bankoğlu, Ayhan Taş ve Çetin Altay gibi birbirinden değerli oyuncular eşlik ediyor.