Aşk şarkılarının duayenleri Radyo Alaturka’da buluştu!

Usta Şairler Türk Sanat Müziğine yeni şarkılar kazandırmak için Altın Besteler yarışması öncesi 3 şiirinin bestekarlarını arıyorlar! Bu anlamda Radyo Alaturka’da Nağmeler programında seslerini duyurdular.

Ahmet Selçuk İLKAN ‘ın Anılar, Hatıram Olsun ,Bir Gülü Sevdim, Seninle Aşkımız Eski Bir Roman yüreklere dokunan şarkılarını, Aşkın TUNA’nın Sensiz Sabah olmuyor, Rüyalarda Buluşuruz, Kutupta Yaz Gibi, Devlerin Aşkı Büyük Olur dillere peleseng olan şarkıları konuştular. Türk Sanat Müziğine çok büyük destekleri olan Radyo Alaturka’da şarkılarının yer alması hususunda çok mutlu olduklarını ve Radyo Alaturka’nın her daim kaliteli ve dinleyici ile bir yürek olduğunu, her yerde Radyo Alaturka’nın çok ses getirdiğini ifade ettiler.