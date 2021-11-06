“Aşk bu mu?” oyunu Başakşehir’de sahnelendi

Başakşehir’de kültür sanat sezonu doludizgin sürüyor. Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı’nda sahnelenen “Aşk Bu Mu?” oyunu Başakşehirliler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Başakşehir’de kültür sanat sezonu birbirinden güzel etkinliklerle devam ediyor. 1001 Sanat Tiyatrosu tarafından Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı’nda sahnelenen “Aşk Bu Mu?” oyunu Başakşehirli tiyatroseverlerden tam not aldı.

Başrollerinde Paşhan Yılmazel ve Yasemin Öztürk’ün yer aldığı oyunda, aşkın her hali seyirciye aktarıldı. Kadınlar ve erkekler arasındaki fikir ayrılıklarının yanı sıra; duyguların ve yaşam biçimlerinin mizahi bir dille anlatıldığı oyun, her ilişkinin içerisinde yer alan ama yaşarken gözden kaçan gerçekleri de görme fırsatı sağladı. Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı’nda sahnelenen oyunun biletleri, çevrimiçi ortamda satıldı. Salona girişlerde ve oyun esnasında maske, mesafe ve hijyen kurallarının uygulanmasına büyük önem verildi.