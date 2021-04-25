banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri
'1915 Olayları' metninde skandal 'İstanbul' detayı
'1915 Olayları' metninde skandal 'İstanbul' detayı
Prof. Dr. Alpay Azap ayrılığın nedenini açıkladı
Prof. Dr. Alpay Azap ayrılığın nedenini açıkladı
İbrahim Tatlıses, gözyaşlarını tutamadı
İbrahim Tatlıses, gözyaşlarını tutamadı

Asırlık camiler bu yılda teravih namazından mahrum kaldı

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki, asırlık tarihi camiler bu yıl da kısıtlamalar nedeniyle teravih namazları cemaatsiz kaldı.

Kültür Sanat 25.04.2021, 18:03
2
Asırlık camiler bu yılda teravih namazından mahrum kaldı

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki, asırlık tarihi camiler bu yıl da kısıtlamalar nedeniyle teravih namazları cemaatsiz kaldı.

"Osmanlı’nın parmak izi", "Korumanın başkenti" ve "Açık hava müzesi" gibi unvanlarla anılan tarihi ilçede, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yılda tarihi camiler Ramazan ayında cemaatsiz kaldı. Osmanlı döneminden kalma Ramazanların da yaşatıldığı Safranbolu’da, vatandaşların yoğun şekilde tercih ettiği 1661’de yapılan Köprülü Mehmet Paşa, 1796’da hizmete alınan İzzet Mehmet Paşa, 1778 yılında yapılan Kazdağlıoğlu gibi asırlık camiler, bu yılda korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle kapılarını teravih namazlarında ibadete kapatmak zorunda kaldı.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, çeşme, köprü gibi tarihi yapıların yanında ilçenin önemli tarihi yapıları arasında yer alan ve mimarileri, minareleri, kubbeleri, işlemeleri ile diğer özellikleriyle şehrin simgesi haline gelen asırlık camiler, ilginç yapılış hikayeleri ve farklı mimari özellikleriyle de merak uyandırıyor.
banner478
Yorumlar (0)
11°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?