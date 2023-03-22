Aşık Veysel ölümünün 50’inci yılında anıldı

Yenimahalle Belediyesi, büyük Halk Ozanı Aşık Veysel’i ölümünün 50’inci yıldönümünde kendi adını taşıyan Batıkent Aşık Veysel Parkı’nda andı.

Anma programı Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal ve Aşık Veysel’in torunu Çankaya Belediyesi CHP Meclis Üyesi Gül Eda Hür’ün Aşık Veysel’in park içindeki heykeline çelenk koyması ile başladı. Yaptığı konuşmada dedesi Aşık Veysel’in hayatı boyunca iki isteğinin olduğunu dile getiren Gül Eda Hür, “Aşık Veysel, hayatında hiç kitap okumamış, hiç okula gitmemiş, dünyayı sadece gönül gözüyle gören ve engellerin zihinde olduğunu öğreten büyük bir halk adamı ve Anadolu’nun özetidir. Dedem bir Cumhuriyet ozanı ve Atatürk sevdalısıydı. Keşfedilmesine sebep olan ilk şiirini de Mustafa Kemal Atatürk’e yazmıştı. Yaşamı boyunca içinde ukde kalan iki isteği vardı; biri yaşıtları gibi askere gitmek, diğeri ise Atatürk ile görüşmekti. Maalesef ikisi de kısmet olmadı. Ama yaşam öylesine bir döngü ki bugün Cumhuriyetimizin 100. yılında Aşık Veysel’in ölümünün 50’inci yılı UNESCO tarafından ’Aşık Veysel Yılı’ ilan edilerek, sevdalı olduğu Cumhuriyet ile yeniden kavuştu” dedi.

Aşık Veysel’in birçok sanatçıya esin kaynağı olduğunu vurgulayan Başkan Vekili Mehmet Kartal da, “Bugün büyük Ozanımız Aşık Veysel’i 50’inci yılında anmak, anlamak amacıyla burada toplandık. Biliyorsunuz ki UNESCO, 2023 yılını Aşık Veysel ve Süleyman Çelebi Yılı ilan etti. Bunun nedeni Aşık Veysel’in ulusaldan evrensele uzanan bir rol model olmasıdır. Çünkü Aşık Veysel, sadece ülkemizdeki ozanlara değil dünya sanatçılarına da esin kaynağı olmuş büyük bir ozandır. O yaşadığı gibi düşünen, düşüncelerini de sazıyla, sözüyle bizlere armağan edendir. Giderken ‘Dostlar beni hatırlasın’ demiştir. Bugün burada dostları onu hatırladı. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Halk ozanı türküleriyle yad edildi

Konuşmaların ardından parkta Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası sahne aldı. Tören orkestra sanatçılarının dillere pelesenk olmuş birbirinden güzel Aşık Veysel türkülerini söylemesiyle son buldu. Anma programına Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcısı Erhan Aras, Aşık Veysel’in torunu Çankaya Belediyesi CHP Meclis Üyesi Gül Eda Hür, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.