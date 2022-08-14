Aşık Sümmani doğduğu köyde düzenlenen şenlikle anıldı

Erzurum’un Narman ilçesine bağlı Samikale köyünde ‘Aşık Sümmani’yi Anma Şenlikleri’ okunan sela ile başladı.

Erzurum hak aşığı Aşık Sümmani, Narman ilçesi ve doğup büyüdüğü Samikale köyünde Ablak Taşı mevkiinde düzenlenen törenlerle anıldı. Bu yıl 21.’si düzenlenen Aşık Sümmani Anma Şenlikleri, Narman Samikale Mahallesi Ablaktaşı mevkiinde selanın ardından saygı duruşu ve okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Etkinlikte Aşık Sümmani’nin torunu Hüseyin Sümmanioğlu dedesine ait şiirleri okudu.

Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser, “Aşık Sümmani’yi bade içtiği ablak taşında onu anmak ve tanıtmak için toplandık. Türk Aşık edebiyatının yöremizin değerli ismi Aşık Sümmani’yi ülkemizde herkesin bilmesi içi elimizdeki her tülü gayreti göstermek çabası içerisindeyiz. Çocuklarımıza Sümmani’nin şiirlerini en güzel kim okuyor yarışmaları düzenledik, inşallah şenliklerimizde hem onu tanırsınız hem de onu anarsınız hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

Şenlikte bir konuşma yapan Narman Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu da, “Orta Asya’daki ozanlık geleneğinin Anadolu’muzda aşıklık geleneğine dönüşmesinde önemli katkılar sağlayan illerden bir tanesi Erzurum’dur. Erzurum içerisinde de aşıklık geleneğine en çok katkıyı sağlayan 1861 yılında şu an bulunduğumuz Samikale köyünde doğmuş, sanatıyla aşıklık geleneğine yeni bir heyecan katan, bununla beraber şiirlerini üslup ile yorumlayan Aşık Sümmani’dir. 54 yıllık kısa hayatına birçok konuşmayı, birçok şiiri sığdıran Aşık Sümmani’yi minnetle, rahmetle yad ediyoruz” dedi.

Aşık Sümmani şenliklerinde buluşmaktan son derece mutlu olduğunu ifade eden Bursa’nın Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Dünya bir han, bizler de birer yolcuyuz. Aşık Sümmani de hiç şüphesiz ki bu yolculardan biriydi. 107 sene önce o da bir yolcu olarak bu handan gelip geçti. Ancak onun eserleri hala yaşamaya devam ediyor. Bir insan için en büyük nimet eserlerinin ölümsüz olmasıdır. Onun için Aşık Sümmani’yi ve diğer aşıklarımız insanlık için eser bırakan tüm büyüklerimizi saygıyla yad ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından aşıklad, Sümmani babanın türkü ve şiirlerini okudu. Program aşıkların atışması ile son buldu.