Aşık Şenlik Esenler’de anıldı

Esenler Belediyesi, 19. yüzyıl saz şairi Âşık Şenlik’in izinden giden Sabri Şimşekoğlu ve Mikail Azaflı’yı “Âşık Şenlik’in İzinde” adlı programla andı. Programa katılan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Çocuklarımızı Çıldır’a götürüp Âşık Şenlik’i yerinde anlatacağız” dedi.

Esenler Belediyesi, “Geleneksel Âşıklar Şenliği” kapsamında “Aşık Şenlik’in İzinde” adlı programa ev sahipliği yaptı. Aşağıcanbaz Köyü, Kayabey Köyü, Yukarıcanbaz Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma dernekleri ile birlikte gerçekleştirilen programa, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Güven Pehlivan ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Programda Âşık Şenlik’in izinden giden âşıklar Sabri Şimşekoğlu ve Mikail Azaflı anılırken dinleyicilere türkü ziyafeti sunuldu. Moderatörlüğünü Recep Ergül’ün üstlendiği programa Prof. Dr. Ramazan Korkmaz ise konuşmacı olarak katıldı. Tacettin Pehlivan’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ozanlar Maksut Feryadi, Bayram Denizoğlu, Gökmen Dursun ve Ercan Şimşekoğlu ise âşıklık geleneğini kendilerine has hünerleriyle sergiledi. Programda Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’a plaket takdim etti.

"Değerleri neslimizle buluşturmalıyız"

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Tarih hepimize ya bir hikâye olarak gelir ya bir ufuk olarak gelir. Bazen tarihi hikâye olarak okur, geçmişimizle gurur duyarız. Bazen tarihi hikâye olarak okur ufkumuzu tayin ederiz. Baktığınızda tarih size ayağınızı basmanız gereken yeri gösterir. Siz tarihinize bakıp ayağınızı basmanız yeri gördüğünüzde ufkunuzu da tayin edersiniz. Bizim tarihimizde ayağımızı nereye basmamız gerektiği çok iyi ifade edilir. Bizim tarihimizi, hikâyemizi bazen tarihçiler kaleme almıştır, bazense âşıklar kaleme almıştır. Bazen tarihçiler kayıtlara girmiştir, bazen âşıklar beyitlerine kaydederek ilhamımıza vesile olmuştur. Bizler bu değerleri ortaya çıkarıp bu değerlerimizle övünüp bu değerleri neslimizle buluşturabilirsek ayaklarını nereye basmaları gerektiğini öğretmiş oluruz. Bu açıdan bizlere destek veren dernek başkanı kardeşlerime çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Bu çocukları Çıldır’a götüreceğiz"

Göksu, Esenler’de yaşayan Çıldırlı çocuklara bir müjde vererek “Biz Esenler Belediyesi olarak istiyoruz ki Esenler’deki her bir çocuk, her bir kardeşimiz kendi toprağının hikâyesini bilsin. Kendi toprağının hikâyesini dinlesin. Çünkü kendi toprağının hikâyesini dinleyen çocuk, hangi rüzgâr çıkarsa çıksın istikameti üzerine yürüyen bir nesil olur. Bu bizim görevimiz, bu bizim sorumluluğumuz. Şimdi biz bir yandan böyle etkinlikler yaparken şimdi yeni bir şeye başlıyoruz. Esenler’de oturan, Çıldır’da doğmuş, büyümüş annesi olan ama kendisi Çıldır’ı görmemiş olan çocuklar var. Bu çocukları Çıldır’a götüreceğiz. Aşık Şenlik’i gidip yerinde anlatacağız” dedi.

"O yüreğin sesi şarkılara türkülere efsanelere, atasözlerine yansıyor"

Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Anadolu’nun bir irfan üniversitesi olduğunu söyleyerek “Bizim Anadolu’da okuryazar oranı düşüktür ama Anadolu bir irfan üniversitesidir. Âşıkların sözlerini, masalları, efsaneleri dinliyorlar. Âşık Şenlik gibi bir karakter abidesinin şiirlerini okuyorlar ve onu modelliyorlar. İçselleştiriyorlar. Âşık Şenlik gariban, köyü bir insan. Yiğitlik dediğimiz şey boyla, posla, parayla olacak şey değildir. Kalple ilgilidir. O yüreğin sesi şarkılara, türkülere, efsanelere, atasözlerine yansıyor. Binlerce yıllık gelenek Anadolu’da hala yaşatılıyor. Bunun için ozanlara, âşıklara sahip çıkmalıyız. Biz çocuklarımıza modeller sunmalıyız. Biz türküleri sadece dinlemiyoruz. Türküler karakterimizi onarıyor, ruhumuzu tedavi ediyor. Onun için bu irfan üniversitesi bizim en büyük servetimizdir” diye konuştu.

Programın moderatörlüğünü üstlenen Recep Ergül ise “Aşık Şenlik’in izinden yürümüş ve iz bırakmış olan Sabri Şimşekoğlu ve Mikail Azaflı’nın yaşadığı dönemde ne kadar popüler isimler vardı değil mi? Ama hiçbirinin adını hatırlamıyoruz. Mütevazı yaşamlarında tarihe not bırakan çok önemli üç şahsiyet için bir aradayız. Onların verdiği değerler etrafında buluşmak için bir araya geldik” şeklinde konuştu.