Aşık Mevlüt İhsani’ye vefa

Yıldırım Belediyesi, aşık kültürünün önemli temsilcilerinden Aşık Mevlüt İhsani için anma gecesi düzenledi.

Yıldırım Belediyesi, aşıklık geleneğinin önemli isimlerinden Aşık Mevlüt İhsani’yi 11. ölüm yıldönümünde Barış Manço Kültür Merkezi’nde andı. İhsani’nin kızları ‘Müjgan Şafak İhsani’, ‘Arzu Şafak İhsani’ ile ‘Leylâ Şafak Ezer’in onur konuğu olarak katıldığı gecede, sunuculuğunu Temel Turabi’nin yaptığı programda, Aşık Erol Ergani, Aşık İhsan Yavuzer, Aşık Mustafa Aydın, Aşık Cemal Divani, Aşık Ertuğrul Ataç, Ozan Reyhani ve Aşık Turan Yıldırım gibi halk ozanları İhsani’nin türkülerini seslendirdi. Yıldırımlıların ilgi gösterdiği gecenin sonunda konuklara hediye ve plaket takdim edildi.