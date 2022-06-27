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’Aşhan Bacı’ bebekleri usta öğreticisine sanatçı kimlik kartı

Malatya’da, Barbie bebeklere karşı geliştirdiği ’Aşhan Bacı’ bebekleriyle yöreyi yansıtan Usta Öğretici Cevdet Bozdağ’a, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sanatçı kimlik kartı verildi.

Kültür Sanat 27.06.2022, 10:33
’Aşhan Bacı’ bebekleri usta öğreticisine sanatçı kimlik kartı

Malatya’da, Barbie bebeklere karşı geliştirdiği ’Aşhan Bacı’ bebekleriyle yöreyi yansıtan Usta Öğretici Cevdet Bozdağ’a, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sanatçı kimlik kartı verildi.

Malatya’da ilk ve tek folklorik giysili bez bebek usta öğreticisi olduğunu belirten Cevdet Bozdağ, daha önceden de ’Aşhan Bacı’ oyuncak bebekleri patenti aldığını hatırlattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sanatçı kimlik kartının kendisine verilmesi ile sanatın ve sanatçının teşvik edildiğini vurgulayan Bozdağ, yabancı kökenli Barbie bebeklere karşı geliştirdiği, Malatya yöresine ait giyim ve yaşayışı ifade eden ’Aşhan Bacı’ oyuncak bebekleri çocuklara yaptığını belirtti. Bozdağ, “Yaklaşık 25 yıldan beri folklorik giysili bez bebek yapıyorum. Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde yaklaşık 10 yıl bez bebek usta öğreticisi olarak görev yaptım. Folklorik giysili bez bebek kursunu halk eğitim merkezi kanalıyla açtım. Amacım, unutulmaya yüz tutmuş olan folklorik giysili bez bebek yapımını daha fazla insana öğretmektir” ifadelerini kullandı.

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