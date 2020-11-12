Asfaltın altından 770 yıllık tarih çıktı

Tokat’ta tarihi köprüsünde yapılan restorasyon çalışmalarında asfalt zemin kaldırılarak 770 yıllık taşlar ortaya çıkartıldı.

Tokat’ı Orta Anadolu’ya bağlayan bir kavşak konumundaki 151 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğindeki kesme taştan yapılan Hıdırlık Köprüsü asfalt zeminden kurtarılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın destekleri Tokat Belediyesi’nin girişimleri ile tarihi köprüde yapılan restorasyon çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Köprü üzerine iş makinesi çıkarılmadan yapılan çalışmalarda işçiler asfalt zemini kazma kürek çalışarak kaldırıyor. Hafriyat ise vinç vasıtası ile köprüden alınarak boşaltılıyor. Yaklaşık 2 aydır devam eden çalışmalarda köprünün zeminindeki asfalt malzeme kaldırılarak 770 yıllık taşlar yeninden ortaya çıkartıldı.

Tarihi köprüdeki 55 santimetrelik tabaka kaldırıldı

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Yeşilırmak nehri üzerindeki 770 yaşındaki köprünün inci gibi ortaya çıkmaya başladığını söyledi. Köprünün tarihi görünümüne kavuşturulması için çalışmalarda önemli mesafe kat edildiğini belirten Başkan Eroğlu, “Köprünün üzerinde bir beton, asfalt tabakası vardı. O tabakanın altında ne çıkacağını merak ediyorduk. Restorasyon çalışmalarında yaklaşık 55 santimetrelik bir tabaka ortaya çıktı. Asfalt ve zaman zaman dökülen betonlarla ne yazık ki köprümüzün üzerinde böyle tabakalar oluşmuş. Şimdi ise o tabakaların kaldırılıyor olması ile beraber alttan o eski taşlar çıktı. Selçuklu zamanında 770 yıl önce köprüye konulan taşlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Köprünün yarısı bu tabakadan temizlendi. Geri kalanı da temizlenmeye devam ediyor. Taşların yer yer seviyelerinde bozulmalar var. Bunlarda kurul kararı ile düzeltilecek. Çalışmalar tamamlandığında 770 yıl öncesindeki görünümüne kavuşacak. 2021 yılının Nisan-Mayıs aylarında hizmete açılması planlanıyor” dedi.

Tarihi köprü iskele sitemi ile geçici olarak korumaya alındı

Başkan Eroğlu, köprü altına yerleştirilen iskele sisteminin restorasyondan sonra kaldırılacağını belirterek, “Köprünün su gözlerinin bulunduğu yerlerde demir kasnaklar var. Onlar tamamen önleyici anlamda yapılan bir çalışma, kalıcı değil. Köprü üzerindeki tabakalar kaldırıldığı için olası bir sıkıntıya mahal vermemek için köprüyü güvenliğe alma anlamında yapılan bir sistem. Bu demir aksam restorasyon bittikten sonra kaldırılacak. Asla ve asla köprünün tarihi görünümüne getirilecek şekilde güzel bir restorasyon çalışması yapılacak” diye konuştu.

Kültürel mirasın tarihi

Selçuklu’nun en önemli sultanlarından birisi olarak sayılan Alaaddin Keykubat’ın 3 torununun 13’üncü yüzyılda devleti birlikte yönettiği dönemde yapılan Hıdırlık Köprüsü, günümüze kitabesiyle birlikte ulaşmış tek köprü olarak biliniyor. 5 kemere sahip ve yapıldığı döneme göre çok büyük bir şekilde inşa edilmiş olan Hıdırlık Köprüsü, bugüne kadar ciddi bir tadilata ihtiyaç duymamış, sağlamlığıyla da bölgede yaşanan büyük depremlere rağmen ayakta kalabilmiş önemli eserlerden birisi olarak dikkat çekiyor. Yöre insanı tarafından Taşköprü olarak da adlandırılan Hıdırlık Köprüsü nesilden nesile geçen kültürel miras olarak önem taşıyor.