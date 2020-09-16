Artvin’de saklı kalmış tarihi yapılar ve doğal güzellikler keşfedilmeyi bekliyor
DOĞU KARADENİZ'DE, SELÇUKLU VE OSMANLI DÖNEMİNE AİT GÜN YÜZÜNE ÇIKARILMAYAN ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER ONARILMAYI BEKLİYOR. BORÇKA İLÇESİNDE YER ALAN TARİHİ YAPITLAR VE DOĞAL GÜZELLİKLER İSE KEŞFEDİLİP TURİZME KAZANDIRILMASI BEKLENİYOR.
Artvin’in Borçka ilçesinde yer alan tarihi yapılar ve doğal güzellikler keşfedilip turizme kazandırılmayı bekliyor.
Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Güreşen Köyünde bulunan bir çok tarihi eser yapıt ve saklı kalmış doğa harikası şelaleler gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor. Köyde bulunan ve 18. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen tek gözlü kemer köprü kaderine terk edilmiş görüntüsü ile dikkat çekiyor.
Güreşen Köyü Muhtarı Hasan Nalbant burada yaptığı açıklamada, “Köprünün onarımı için yaptığımız müracaat sonrası Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü harekete geçerek, köprü üzerinde inceleme gerçekleştirildi. Aynı zamanda Madenli Mahallesi su düşen mevkisinde saklı kalmış şelalenin gün yüzüne çıkarılması için de talepte bulunduk” ifadelerini kullandı.
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