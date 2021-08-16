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Artvin’de boğalar çamur deryasında güreşti

Artvin’in Borçka ilçesinde düzenlenen geleneksel boğa güreşlerinde boğalar çamur deryasında kıyasıya güreşti.

Kültür Sanat 16.08.2021, 12:14
Artvin’de boğalar çamur deryasında güreşti

Artvin’in Borçka ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri renkli görüntülere sahne oldu. Borçka Belediye Başkanlığı ve Borçka Çevre Köyleri Kalkındırma ve Boğacılar Derneği Başkanlığı tarafından organize edilen, 5. Kültür ve Sanat Festivali bünyesinde Taraklı Köyünde yapıldı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği güreşlerde, 75 boğa çamurla kaplı zemine rağmen kıyasıya mücadele etti.


Bazı boğalar kaçarken, insanların üzerine koşunca araya hakemler ve boğa sahipleri girdi.


Baş, başaltı, büyükorta, küçükorta, ayak, Deste üzere 6 kategoride gerçekleştirilen güreşlere, Rize, Artvin ve ilçelerinden toplamda 75 boğa katıldı. Boğalara verilen ilginç isimler dikkat çekti.


Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği güreşlerde dereceye giren boğaların sahiplerine para ödülü verildi.

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