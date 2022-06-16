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Arnavutköy Sanat Akademisi’nin yıl sonu programı gerçekleşti

Arnavutköy Sanat Akademisi kursiyerlerinin yıl sonu programı ve sergi açılışı Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı tarafından gerçekleştirildi.

Kültür Sanat 16.06.2022, 16:42
Arnavutköy Sanat Akademisi’nin yıl sonu programı gerçekleşti

Arnavutköy Sanat Akademisi kursiyerlerinin yıl sonu programı ve sergi açılışı Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı tarafından gerçekleştirildi.

Sanatla iç içe bir sezonu geride bırakan Arnavutköy Belediyesi Sanat Akademisi’nin yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi. 24 farklı sanat dalında eğitimlerini başarıyla tamamlayan bin 535 öğrenciye, sertifikalarını takdim edildi.

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