Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent tarihini gün yüzüne çıkaracak eserleri turizme kazandırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Arkeopark kazılarında Roma Dönemi’ne ait eserler bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent tarihine ışık tutarak turizm potansiyelini artıracak tarihi mekanları gün yüzüne çıkaran projelere imza atıyor. Arkeopark Projesi çerçevesinde başlatılan restorasyon çalışmalarında, ‘Antik Roma Dönemi’ne ait birçok taşınabilir ve taşınamayan eserler ortaya çıkarıldı. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığının titizlikle yürüttüğü kazı çalışmasında tarihi buluntuların saptandığı bölge, bilimsel kazılara da ışık tutarak Arkeopark haline dönüştürülecek.

“Roma Dönemi’ne yönelik çok değerli bulgular bulundu”

Arkeopark Projesi’nin klasik bir peyzaj tasarım projesi olmadığını vurgulayan ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, “ABB olarak gerçekleştirdiğimiz ‘Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi’ çerçevesinde çalışmalarımız sürerken, Ankara’nın geçmiş tarihine yönelik özellikle Roma Dönemi’ne yönelik çok değerli bulgular bulundu. Burada yaptığımız Arkeopark çalışması klasik bir peyzaj tasarım projesi olmaktan öte, gerçek anlamda bir Arkeopark’a dönüşecek. Ankara’da üzerinde çalışma yaptığımız Arkeopark ise tarihi kazıların ve tarihi buluntuların olduğu bilimsel kazıların devam edeceği önemli bir Arkeopark halini alacak. Sevindirici yanı da şu; bugün burada bulunan buluntuların çoğu bilimsel tezlerde yok. Bilime de bu sayede katkı sağlamış olacağız. Ankara ve Türkiye için Anadolu tarihi açısından yeni ufuklar açıcı bir buluştur diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Roma Dönemi’ne ait ’Yapı Beden Duvarı’ gün yüzüne çıkarıldı

Sarnıç çevresinde gerçekleştirilen kazılar çerçevesinde Roma Dönemi’ne ait olduğu düşünülen ‘Yapı Beden Duvarı’ ortaya çıkarıldı. Doğu-batı aksında Roma Dönemi’ne ait yapı duvarının bulunmasıyla uygulama projesi çerçevesinde Arkeopark’a nitelikli bir eser kazandıracaklarının altını çizen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı İnşaat Mühendisi Mehmet Emin Sancak, “17 bin metrekare alanda inşaat çalışmamız devam etmektedir. Arkeopark kazılarına Anadolu Medeniyetleri Müzesi eşliğinde devam ediyoruz. Roma yolu ve tuğla tonozlar tespit ettik burada. Sur duvarının güçlendirilmesi, seyir terasları, seyir kafesi ve ziyaretçi binası bu süreçte yapılmaya devam ediyor” dedi.

“Roma Dönemi’ne ait yapıları ilk kez çıkarmak için bilimsel çalışmalarımızı sürdürmekteyiz”

Roma Dönemi’ne ait yapıların ilk kez gün yüzüne çıkarılası için bilimsel çalışmaların devam ettiğinin altını çizen Anadolu Medeniyetleri Müzesi Arkeolog ve Müze Eğitimcisi Tolga Çelik, “Arkeopark çalışmamız Roma Dönemi’ndeki Ankara’ya dair gerekli uzmanlık alanlarımızla ilgili çalışmalarla devam ediyor. İlk önce tonozlu yapımızın üst kısmının bir kısmı gözükmekteydi. Oradan başlayarak alanda tespitlerimize devam ediyoruz. Burada hem tonozlu yapı hem de sarnıç yapımızın her ikisini de çıkarmak için mücadele ediyoruz. Roma Dönemi’ne ait yapıları ilk kez çıkarmak için bilimsel çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Kazıda tespit edilen eserler Roma Dönemi’nde Ankara’nın eyalet başkentleri arasında ne kadar önemli olduğunu gösterecektir” diye konuştu.