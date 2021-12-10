"UNESCO yolunda İznik" toplantısı yapıldı. İznik Belediyesinin ev sahipliğindeki toplantıda, arkeolojik ve tarihî mirasın tespiti, ortaya çıkarılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

İznik’in değerlerini uluslararası camiaya daha iyi tanıtılabilmek için yapılan toplantıya Kaymakam Recai Karal, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ula Akhan, Bursa İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer ve uzmanlar katıldı. Arkeolojik kazılar ışığında UNESCO yolunda İznik toplantısında geçmişten günümüze kadar yapılan çalışmalar kazı başkanları tarafından aktarıldı. Toplantıda konuşan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "2022 yılı Bursa ve İznik için çok önemlidir. 2022 yılı için Bursa Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak seçildi. Yine 2022 Yılında 4. Dünya Göçebe Oyunları organizasyonu İznik’te gerçekleşecek. İznik’in ulusal ve uluslararası mecralarda tanıtımının yapılması ve turizm potansiyelinin artırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesine ve tüm paydaşlara verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

İznik’te yapılan çalışmalar ve yapılacak çalışmalar sinevizyon eşliğinde anlatıldı.