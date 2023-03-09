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Ardahan’ın yöresel lezzetleri deprem bölgesine destek için Pendik’te görücüye çıktı

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Ardahan’ın yöresel lezzetleri deprem bölgesine destek için Pendik’te görücüye çıktı

Ardahan’ın yöresel lezzetlerinden kaz eti, bal ve kaşar peyniri, bu sefer depremin yaralarını sarmak için Pendik’te görücüye çıktı. Yöresel yiyeceklerin satışından elde edilecek gelirin bir kısmı ile festival için hazırlanan atkılar, rozetler ve birçok sembolik ürünlerin satışından elde edilen gelirin tamamı depremzedelere ulaştırılacak.

Kültür Sanat 09.03.2023, 16:20
Ardahan’ın yöresel lezzetleri deprem bölgesine destek için Pendik’te görücüye çıktı

Ardahan’ın yöresel lezzetlerinden kaz eti, bal ve kaşar peyniri, bu sefer depremin yaralarını sarmak için Pendik’te görücüye çıktı. Yöresel yiyeceklerin satışından elde edilecek gelirin bir kısmı ile festival için hazırlanan atkılar, rozetler ve birçok sembolik ürünlerin satışından elde edilen gelirin tamamı depremzedelere ulaştırılacak.

Ardahan’ın yöresel lezzetleri, bu sefer depremin yaralarını sarmak için Pendik Kurtköy’de görücüye çıktı. 9 - 19 Mart tarihleri arasında yapılacak etkinlikte Ardahan’a özgü, kaz eti, bal ve kaşar peyniri stantlardaki yerini aldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılan etkinlikte lokma da dağıtıldı. Stantlardaki lezzetlerin satışından elde edilecek gelirin bir kısmı deprem bölgesine bağışlanacak. Ayrıca festival için hazırlanan atkılar, rozetler ve birçok sembolik ürünlerin satışından elde edilen gelirin tamamı ise depremzedelere ulaştırılacak.

Etkinliğe katılan Sinan Öztürk, “Burada kazanılan paranın bir miktarının deprem bölgelerine yardım olarak gideceğini duyduk. Bir yardımımız katkımız olsun diye geldik” dedi.

Yasemin Balkaş, “Depremzedeler gelirin bir kısmı gönderiliyormuş. Biz de yardım için alışveriş yapmaya geldik. Karadut sucuk kaşar aldık” dedi.

Etkinliğe Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katılım gösterdi.

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